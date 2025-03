Esta simple acción al salir de casa puede proteger tu WiFi y tu seguridad

Cuando salimos de casa, es habitual para muchos, preocuparse por desconectar algunos electrodomésticos para reducir el consumo de energía o evitar posibles fallos eléctricos. Sin embargo, uno de los dispositivos que rara vez apagamos es el router del WiFi. Muchas personas se preguntan si dejarlo encendido todo el tiempo es realmente necesario o si, por el contrario, apagarlo de vez en cuando puede ser beneficioso. Según expertos en telecomunicaciones, existen tanto ventajas como desventajas en esta práctica.

Una de las principales razones para apagar el router cuando no está en uso es el ahorro energético. Aunque su consumo no es elevado, mantenerlo encendido durante todo el día y la noche representa un gasto innecesario si no hay dispositivos utilizándolo. Apagarlo ocasionalmente puede contribuir a una factura de electricidad más baja y a una mayor eficiencia energética en el hogar.

Desconectar el router es una medida para conservar nuestra seguridad y mejorar la conexión

Otro aspecto importante es la seguridad. Mientras el router está encendido, su señal de WiFi sigue siendo accesible, lo que aumenta el riesgo de que terceros puedan conectarse sin autorización. Aunque la mayoría de los routers modernos cuentan con sistemas de seguridad avanzados, como contraseñas encriptadas y firewalls, el robo de señal sigue siendo una preocupación. Al apagar el router cuando no se usa, se reduce la posibilidad de que hackers accedan a la red y modifiquen configuraciones o intercepten información personal.

Además, reiniciar el router de vez en cuando puede mejorar la conexión. Muchas veces, el dispositivo acumula procesos que pueden ralentizar la velocidad de Internet o causar fallos en la red. Un simple apagado y encendido permite que se restablezca la conexión y funcione de manera óptima. Esta práctica es especialmente útil si la conexión empieza a volverse inestable o si se experimentan cortes inesperados.

Otro motivo por el que algunos usuarios optan por apagar su router es para protegerlo de subidas de tensión. En algunas zonas, las fluctuaciones eléctricas pueden dañar los dispositivos electrónicos, y un router no es la excepción. Si se va a estar fuera de casa durante varios días, desconectarlo puede prevenir posibles averías causadas por problemas en el suministro eléctrico.

Desventajas de desconectar el router

A pesar de los beneficios mencionados, apagar el router de forma frecuente también tiene ciertas desventajas que conviene considerar.

Uno de los principales inconvenientes es que muchos routers reciben actualizaciones automáticas durante la noche. Estas actualizaciones mejoran la seguridad y el rendimiento del dispositivo. Si el router está apagado durante un largo período de tiempo, puede tardar en actualizarse al encenderlo de nuevo, lo que podría generar interrupciones en la conexión.

Otro aspecto a tener en cuenta es los dispositivos conectados. En la actualidad, muchos hogares cuentan con sistemas de domótica que dependen del WiFi, como alarmas de seguridad, cámaras de vigilancia, asistentes virtuales y electrodomésticos inteligentes. Si el router está apagado, estos dispositivos dejarán de funcionar o no podrán ser controlados de manera remota.

Además, en los hogares que utilizan telefonía fija a través de IP, apagar el router significa no poder recibir llamadas mientras el dispositivo esté inactivo. Por otro lado, algunas empresas de telecomunicaciones advierten que apagar y encender el router de manera constante podría acortar su vida útil. Aunque los routers están diseñados para funcionar durante largos períodos de tiempo, un uso intermitente puede generar desgaste en los componentes electrónicos, afectando su rendimiento a largo plazo.

¿Es recomendable apagar el router?

La decisión de apagar el router dependerá de cada usuario y sus necesidades. Si se trata de una ausencia corta, quizás no valga la pena desconectarlo, especialmente si hay dispositivos que requieren conexión continua. Sin embargo, si se planea estar fuera durante varios días, puede ser una buena opción para ahorrar energía y evitar riesgos eléctricos.

En caso de querer minimizar el consumo eléctrico sin apagar el router completamente, se pueden utilizar temporizadores o enchufes inteligentes que permitan programar su apagado y encendido en horarios específicos. De esta manera, se optimiza el uso de la red sin afectar la funcionalidad de los dispositivos conectados.