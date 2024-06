Este es el campo en el que China lidera en IA. Y debería preocuparte

Es cierto que no son los responsables de ChatGPT y que muchos de los avances que han realizado no se pueden comparar con los que han llevado a cabo empresas como Google, Microsoft o Meta. Pero la realidad es que China no solo se sitúa a la cabeza en más de la mitad de los campos de IA, también es líder en uno bastante preocupante.

China y Estados Unidos llevan una década enfrentándose en términos científicos y tecnológicos: desde los microchips a los vehículos autónomos o la carrera espacial. Era solo cuestión de tiempo hasta que la IA se convirtiera en otro terreno disputado. Obviamente, la mayoría de sus avances no tienen que ver con grandes modelos de lenguaje, como ChatGPT: no les interesa/compensa pensar en chino y programar en inglés. Por ello se han centrado en otras áreas de la IA.

De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Seguridad y Tecnologías Emergentes (CSET) de la Universidad de Georgetown, China está a la cabeza en más de la mitad de los campos de investigación más importantes en la actualidad IA. Claro que hay detalles importantes.

Zachary Arnold, autor principal del estudio, señala que, si bien las cinco instituciones líderes en publicaciones sobre IA son chinas, “la calidad de los mismos no era tan alta y la investigación en el país procedía en gran medida de la aplicación de avances fundamentales realizados por investigadores de Estados Unidos, Europa y otros lugares”.

Según el estudio del CSET, los artículos publicados se han más que duplicado a nivel global entre 2017 y 2022. Pero no todo el campo es orégano: casi un tercio se centró en visión artificial, la robótica aumentó un 54% su investigación, al igual que la seguridad, que tuvo un incremento que se multiplicó por tres.

“El hecho de que la investigación está creciendo tan rápidamente, en tantas direcciones, subraya la necesidad de una inversión federal en la evaluación de medidas básicas sobre las técnicas científicas que necesitamos para garantizar que la IA que se despliegue en el mundo real sea segura, protegida y comprensible”, concluye Arnold.

Así, China se ha centrado, más que en los modelos masivos de lenguaje, en visión artificial, vehículos autónomos y en uno de los campos en los que son pioneros: vigilancia y reconocimiento facial. Y no es extraño, ya que forma parte de la estrategia política del país y permite no solo controlar a su población, también crear estrategias de identificación que se puedan utilizar en campos tan distintos como la conservación o la medicina.