Estos son los 4 iPhone recientes que Apple ha descatalogado para 'convencerte' de que compres un iPhone 16 Pro

Este lunes, horas antes de que comenzara la Keynote 'It’s glowtime' en la que se presentaron los nuevos iPhone 16, Apple cerró su web. Es una práctica habitual cuando realiza eventos en los que presenta nuevos productos. Conforme termina la presentación, las novedades ya están disponibles en la web, generalmente con la opción de hacer la reserva y unas dos semanas antes de su lanzamiento. Sin embargo, cuando Apple volvió a abrir su tienda ayer, los usuarios se encontraron con algo inesperado, un cambio radical en el catálogo de Apple.

Estaban los nuevos iPhone 16, pero se echaba en falta algo. Tanto los iPhone 15 Pro y Pro Max como los iPhone 14 Pro y Max han sido descatalogados y ya no se pueden comprar en la tienda de Apple. Los primeros, cuando no han cumplido ni un año en el mercado, y los segundos, llevando justo 2. Así, estas dos familias de iPhone pierden sus modelos topes de gama y dejan como única opción para comprar un iPhone Pro al 16 Pro y 16 Pro Max. No hay más móviles Pro en la tienda de Apple.

Esto no quiere decir que ya no se pueden adquirir de ninguna forma. Seguirán estando disponibles durante un tiempo en tiendas de terceros, pero ya no se fabricarán más unidades.

Cada año, Apple descataloga algunos de sus terminales, pero suelen ser los más antiguos. Se esperaba que el iPhone 13 desapareciera y posiblemente modelos del 14, pero no del iPhone 15. Los motivos pueden ser variados, pero uno que parece claro es evitar que canibalicen las ventas de los nuevos modelos, que han salido al mismo precio que los de la generación anterior.

La decisión, inusual por lo poco que hace durar en el mercado los móviles que hace un año Apple presentaba como lo mejor de lo mejor, ha sorprendido negativamente a usuarios que esperaban que, tras el lanzamiento de los nuevos modelos, hubiera rebajas los topes de gama de generaciones anteriores para hacerse con alguno de ellos.

De esta manera, el catálogo de smartphones de la tienda de Apple ha quedado reducido a 9 modelos: la gama completa de iPhone 16, iPhone 15 y 15 Plus, iPhone 14 y 14 Plus e iPhone SE. Se espera, según rumores publicados por Bloomberg, que se amplíe a comienzos del próximo año con un nuevo iPhone SE, pero hasta entonces estas son todas las opciones disponibles por parte de Apple. La pregunta que plantea esta situación es si el próximo año sucederá lo mismo y veremos desaparecer de la tienda de Apple los iPhone 16 Pro y Pro Max que acaba de presentar.