El gadget del sábado: EZVIZ HB8 Lite Kit, Vigilancia “todo-terreno”

Comienza la etapa de los puentes, las escapadas y, con ello, la inseguridad del hogar. Si a eso le sumamos que cada vez recibimos más paquetes y que no siempre estamos en casa, el uso de una cámara que grabe, que tenga micrófono y altavoces para poder comunicarnos con quien esté en la puerta y permita grabar de día y de noche con buena calidad… no es una quimera. Y eso es precisamente lo que propone la EZVIZ HB8 Lite.

Se trata de una cámara de vigilancia exterior completamente autónoma, con batería recargable y panel solar incluido, capaz de girar y cubrir 360°, con grabación en 2K, comunicación bidireccional, detección inteligente y visión nocturna. Sobre el papel, suena ideal para quienes quieren seguridad sin complicaciones, pero como con toda cámara “listo-para-usar”, el diablo está en los detalles.

Empecemos por la instalación. Se agradece mucho que venga con todos los elementos necesarios para anclarla a la pared. La podemos instalar bajo techo, en una ventana, o en una columna, la elección es ilimitada teniendo en cuenta su ángulo de 360º.

Al ser inalámbrica (funciona con batería recargable de 5.200 mAh) y venir con un panel solar (y un cable de 3 m) permite colocarla en patios, jardines, entradas o áreas remotas sin necesidad de pasar cables eléctricos. Solo con dos horas al día de luz solar directa la batería se mantiene cargada para funcionar más de 24 horas seguidas. Algo poco frecuente la verdad, ya que la detección de personas en la puerta, coches que se detienen o mensajeros puede tomar, en total, unos cinco minutos de grabación. Y con este tiempo, la batería podría funcionar más de 100 días seguidos. Es decir, no hay problema si durante tres meses no se ve (en absoluto) la luz del sol, la HB8 Lite Kit seguiría funcionando.

Gracias a su mecanismo pan-tilt (giro horizontal hasta 340°, inclinación hasta 80°), una sola cámara puede cubrir áreas amplias sin puntos ciegos. Cuando detecta movimiento (gracias a un algoritmo de detección de personas y vehículos) la cámara gira automáticamente para seguir al objetivo.

Las imágenes con luz diurna son lo esperado: buena calidad (resolución de 2560 × 1440 px), lo que permite ver con claridad rostros, matrículas y detalles significativos durante el día. Por la noche, la HB8 Lite incorpora focos LED y/o infrarrojos, y un sistema de “exposición equilibrada” que ajusta automáticamente la imagen según la luz ambiental. En pocas palabras, podemos ser discretos y filmar en blanco y negro o alertar de la presencia de la cámara y activar las luces (y unas sirenas posteriormente) para que la grabación sea en color.

Más allá de grabar, la cámara permite la comunicación en tiempo real: puedes hablar con quien esté en la puerta desde la aplicación del móvil. Lógicamente, tiene buena resistencia a la lluvia y el polvo. A destacar que la grabación es pasiva y solo se activa cuando detecta movimiento. La buena noticia es que esta activación no se desencadena, como es habitual, cuando detecta movimiento a tres metros: ya a los 10 metros de detección comienza a grabar.

Aunque graba en 2K+, la HB8 Lite lo hace a un máximo de 15 fotogramas por segundo (fps) cuando hay actividad. Esto es suficiente para vigilancia doméstica, pero no ideal si buscas grabar escenas muy rápidas, ya que el vídeo puede perder fluidez.

El panel solar es un gran plus, pero su eficacia depende del lugar donde lo coloquemos. Las grabaciones pueden almacenarse en una tarjeta microSD (si roban la cámara también se la llevarán) o en la Nube (el primer mes es gratuito y luego hay una suscripción anual de 40 euros). Al ser una cámara sin cable depende exclusivamente de la red WiFi y, si la instalamos en una zona con poca cobertura, muchas de sus cualidades se verán mermadas.

Teniendo en cuenta su precio (79,99 euros) no es una cámara para uso profesional: su uso en instituciones, vigilancia intensiva o donde la grabación continua en alta calidad sea imprescindible. Ahora, si el objetivo es estar tranquilo en casa y fuera, recibir alertas en caso de detección y la posibilidad de comunicarnos a distancia, su precio la convierte en un caramelo del hogar inteligente. ¡Ah! Y tiene compatibilidad con Alexa: le podemos pedir que proyecte las imágenes en directo.

Veredicto: la EZVIZ HB8 Lite Kit es una opción muy equilibrada de vigilancia exterior “plug & play”, ideal para quienes quieren seguridad sin complicaciones técnicas, con buena calidad de imagen, visión nocturna, rotación y autonomía solar. Si a eso le sumamos su precio, prácticamente no tiene competencia.