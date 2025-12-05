El radar marítimo más grande del mundo muestra por primera vez lo que hay bajo su gigantesca cúpula.

Los habitantes de Pearl Harbor están disfrutando de una visión excepcional desde el mes pasado. SBX-1, el radar marítimo más grande del mundo, se encuentra allí atracado para labores de mantenimiento. Esto es algo que realiza periódicamente y, aunque su presencia es imponente, no tiene nada de particular para los locales que ya están acostumbrados. La novedad es que el pasado 20 de noviembre se desinfló por primera vez la enorme cúpula de 30 por 37 metros que protege al radar, dejando a la vista la tecnología que esconde debajo, que evoca lo que puede verse en películas como las de Star Wars, todo un espectáculo que se prolongará durante varios meses.

Una plataforma de perforación autopropulsada de fabricación rusa

El Sea-Based X-band Radar o SBX-1 está montado en una enorme embarcación que solía ser una plataforma de perforación autopropulsada y ahora es uno de los activos de seguimiento de misiles balísticos más potentes del mundo. Aunque su base está situada en Alaska, en la isla Adak, Pearl Harbor suele servir como punto de partida y centro de mantenimiento durante sus ciclos de servicio.

Según el portavoz del Mando de Transporte Marítimo Militar, Joseph Davila, el SBX-1 suele atracar en la isla Ford cada 12 a 18 meses para tareas de mantenimiento, pero esta es la primera vez que se puede ver sin su cúpula. El motivo es que la estructura había llegado al final de su vida útil, lo que hace necesaria su sustitución y está permitiendo ver uno de los sistemas de seguimiento de misiles más avanzados del mundo.

La plataforma de perforación durante su primer traslado a Pearl Harbor tras ser reconvertido en SBX-1. Ryan C. McGinley. U.S. Navy.

El SBX-1 nació como una plataforma experimental, pero ya lleva dos décadas en servicio. Según informa The War Zone, la estructura fue construida originalmente en Rusia a comienzos de siglo como una plataforma semisumergible de perforación CS-50 para la empresa noruega de ingeniería naval Moss Maritime. Estados Unidos la compró en 2003 y la reconvirtió en el vehículo del radar de banda X (el espectro de radio en el que trabaja), que comenzó a operar en 2006.

La plataforma autopropulsada mide 119 por 72 metros, con una altura de 85 metros. Su tripulación es de 85 personas y ha llegado a acumular despliegues continuos de casi dos años, con un récord de 662 días seguidos en el mar.

Sea-Based X-Band Radar (SBX-1) early-warning radar station in Pearl Harbor, Hawaii with radar array exposed for maintenance - November 25, 2025 SRC: TW-@RobertHapppic.twitter.com/F7FyfPKTOu — WarshipCam (@WarshipCam) November 26, 2025

SBX-1, parte fundamental del sistema de defensa de Estados Unidos

SBX-1, operado por la Agencia de Defensa de Misiles (MDA), proporciona telemetría de gran precisión sobre lanzamientos de misiles balísticos, siguiendo a los objetivos desde la fase de impulso hasta la separación de las ojivas.

SBX-1. U.S. Navy.

El radar no tiene una sola antena grande que gire, sino muchas antenas pequeñas dispuestas en forma de panel. En total, 45.000 módulos emisores/receptores que cuentan con un sistema de refrigeración que hace circular 3.800 litros de propilenglicol por minuto. Tiene una ventaja frente a sensores fijos al reposicionarse hacia adelante para superar el límite del horizonte de radar y acercarse más a las zonas de posible lanzamiento, mejorando el aviso temprano y la precisión del seguimiento.

Radar de matriz en fase SBX-1. U.S. Navy.

Una de sus principales fortalezas es su capacidad para distinguir entre misiles reales y señuelos, una función crucial dentro de la amplia red de sensores interconectados de la MDA que, en conjunto, detectan, siguen y facilitan la interceptación de amenazas balísticas entrantes.

El SBX-1 integra sus datos de seguimiento en la cadena de defensa antimisiles, apoyando a los sistemas diseñados para destruir amenazas balísticas entrantes mediante interceptores terrestres (GBI, por sus siglas en inglés) desplegados principalmente en Fort Greely, Alaska, y otros emplazamientos.

Cuando la plataforma queda fuera de servicio, como ocurre ahora, otros sistemas se encargan de mitigar el vacío de cobertura, incluyendo a sensores de largo alcance más recientes como el Long-Range Discrimination Radar, que no existía cuando se construyó el SBX-1.

Aun así, ninguno de estos sustitutos puede replicar la ventaja única del buque, la capacidad de navegar hacia regiones disputadas y acercar mucho más su horizonte de radar a una posible zona de lanzamiento, proporcionando un seguimiento temprano y extremadamente preciso que los sensores fijos sencillamente no pueden igualar.