Imágenes por satélite de los últimos meses mostraban una nueva embarcación de diseño trimarán que China estaba construyendo en el astillero de Huangpu, en Guangzhou, cubierta por lonas. Ha habido mucha especulación sobre de qué podría tratarse y ahora que ha aparecido en medios sociales la primera imagen del navío completamente a la vista, ya en el mar, hay algo más de luz sobre el tema, aunque no demasiada. Su propósito es desconocido y parece tratarse de una nave total o parcialmente sumergible, un diseño híbrido que incorpora características tanto de los buques de superficie como de los submarinos.

La nueva fotografía, que encabeza este artículo, muestra una embarcación oscura, de triple casco y con una eslora de unos 64 metros. El aspecto, evidentemente, recuerda más al de un submarino que al de un barco de superficie. Entre las características que lo categorizan como el primero se encuentra lo que parece un propulsor en la parte posterior. Según el periodista especializado en la Armada del Ejército Popular de Liberación (PLAN), Alex Luck, eso apunta al uso de un sistema de propulsión de tipo pump-jet, más silencioso y que permite un mayor sigilo que las hélices tradicionales.

La torre de mando, de tipo submarino, parece equipada con un esnórquel (el tubo de toma de aire típico de los submarinos) o, posiblemente, un mástil de antena. Las marcas de calado en la torre y otras partes de la nave son otro indicio de que podría operar totalmente sumergido o, al menos, casi por completo debajo de la superficie.

Según el medio de defensa The War Zone, estos aspectos y el diseño general apuntan a una nave híbrida sumergible/de superficie, que ofrecería las ventajas del sigilo cuando está sumergida y un desplazamiento eficiente cuando navega en superficie. A esto último contribuye su diseño trimarán o de triple casco, con uno principal y dos secundarios a los lados, que reduce la resistencia e incrementa la estabilidad a altas velocidades.

Sin embargo, no está claro si se trata de un buque tripulado o no. De no ser así, estaríamos ante un híbrido de vehículo de superficie no tripulado (USV) y de vehículo submarino no tripulado (UUV).

Podría tratarse de un desarrollo del nuevo concepto de buque arsenal

El propósito de la nave es desconocido, pero una posibilidad es la de que sea un buque arsenal, dado que anteriormente se ha rumoreado que China lo estaba desarrollando. Aquí la idea es la de una nave no tripulada, difícil de detectar y que pueda emerger cuando lo necesite para lanzar sus misiles de ataque a tierra y/o antibuque.

Un buque de este tipo con poca o ninguna tripulación podría aportar armamento adicional a otros navíos de guerra convencionales; este es un concepto en desarrollo que está cobrando cada vez un interés mayor en el sector de defensa. Sin embargo, no hay evidencia de que en su cubierta haya un sistema de lanzamiento vertical.

Otra posibilidad, que plantea Naval News y encaja con su lado de buque de superficie, es que esté concebido como una nave nodriza de drones. Si este fuera el caso, tendría que tratarse de drones de despegue y aterrizaje vertical (VTOL), dado que no parece haber una cubierta de vuelo desde la que puedan operar drones de despegue y aterrizaje convencional.

También podría servir para el transporte de tropas. Una nave sumergible o semisumergible sería muy útil para trasladar fuerzas especiales en zonas litorales. Un ejemplo de este tipo de embarcación de perfil muy bajo para operaciones especiales es el Sealion de Estados Unidos.

O, simplemente, tratarse de un banco de pruebas tecnológico. Las posibilidades son amplias, y habrá que esperar a que aparezcan nuevas imágenes para conocer más sobre este buque-submarino y posible buque arsenal.