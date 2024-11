El gadget del sábado: Huawei MatePad Pro 12.2, la época de la ilustración

Dice el refrán que, a falta de panes, buenas son tortas. Y en el caso de Huawei, a falta de acuerdos que le permitan usar los servicios de Google en sus smartphones, el fabricante se ha dedicado a innovar en otros apartados. Esto ha permitido que sus cascos, relojes inteligentes y tablets se conviertan en algunos de los dispositivos con mejores prestaciones del mercado. Y la Huawei MatePad Pro 12.2, de la cual ya hemos hablado, es una de ellas.

Una vez que la tenemos en mano, lo primero que llama la atención es la elección de color: oro. Asumiendo que no soy un devoto de los colores que se aparten del blanco, negro o gris para los dispositivos como tablets o portátiles, el tono elegido por Huawei es llamativo. Funciona bien en lo que a llamar la atención respecta. El acabado Golden Silk de Huawei tiene una textura mate similar al papel, además de un patrón de líneas entrelazadas que se vuelven visibles cuando la luz se refleja en ella. Todo esto le da un aspecto de papel tapiz elegante, pero el tono seleccionado no es el que más me atrae. Cuestión de gustos que no influye en su capacidad.

Si seguimos por el derrotero más complicado, es inevitable hablar de Google y la prohibición de usar sus servicios. Si bien es cierto que muchas de las aplicaciones no están instaladas por defecto, es algo que se puede resolver fácilmente. Ya sea a través de la galería propia de Huawei o de Aurora Store, un “sucedáneo” de Google Play Store que es compatible con el sistema operativo de Huawei. Gracias a ello podemos acceder a opciones como YouTube con todas sus calidades o a Google Drive o Gmail. El proceso toma apenas unos minutos y el 99% de los obstáculos se salvan con ello.

Finalmente, si nos ponemos en modo tiquismiquis, también podríamos hablar de las cámaras: dos traseras de 13 y 8 MP y una frontal (y oculta en los biseles) de 8 MP. No son destacables, ninguna de ellas. Pero la realidad es que es algo común en todas las tablets, desde las de gama más baja a la más alta. Su objetivo principal es ser utilizada para videoconferencias… y poco más. Por lo tanto, más que un defecto, es una carencia del mercado en general.

Detalle último antes de los puntos positivos: la potencia. Estamos ante un procesador Kirin T91, probablemente entre los cinco mejores del mercado a este nivel. ¿Es el más potente? No. ¿Se nota esto? Si utilizas la MatePad Pro 12.2 para codificar o jugar videojuegos de mucha demanda, puedes notar algún que otro salto, pero la mayoría de los mortales no le exigimos tanto como para llegar a esta instancia. Una memoria RAM de 12 GB garantiza que el proceso sea casi aterciopelado y el almacenamiento de hasta 512 GB le agrega solidez. No va sobrado, pero va seguro.

Y ahora sí, con lo que nos lleva a frotarnos las manos: la MatePad Pro 12.2 es la mejor tablet para dibujar e ilustrar, si no tenemos en cuenta al iPad. Los méritos para ello son varios. La pantalla de 12.2 pulgadas (de ahí su nombre) tiene un panel OLED de doble capa. Básicamente, esta tecnología duplica los paneles OLED para lograr una salida de brillo más alta con menos estrés en los píxeles individuales. El resultado es una pantalla que dura tres veces más que una OLED tradicional y tiene un riesgo mucho menor de “quemado” cuando se maximizan los niveles de brillo.

A eso le suma que Huawei ha “fusionado” el doble OLED con su tecnología de pantalla PaperMatte por primera vez. En conjunto, esto crea una de las relaciones de contraste más grandes del mercado. La relación de contraste es la diferencia entre el negro más oscuro y el blanco más luminoso. Y en esta Tablet es de 2.000.000 a 1 (lo mismo que el iPad pro), brillo de 2000 nits y una tasa de refresco de 144 Hz. La vuelta de tuerca llega con un revestimiento antirreflejo que se ve y se siente como papel.

Este acabado PaperMatte hace que la tableta sea infinitamente más utilizable en exteriores, ya que elimina casi por completo los reflejos. Al mismo tiempo, es sorprendentemente resistente a las manchas y la textura, casi imperceptible, le agrega una “fricción”, similar a la rugosidad propia del papel, que hace que el tacto y el uso del lápiz óptico (incluido) en las últimas ofertas, sea un placer en el apartado de escritura e ilustración. Mención aparte para el M Pencil: cuenta con más de 4.000 niveles diferentes de presión y en la aplicación GoPaint, se luce.

GoPaint es la app que busca rivalizar con Procreate (básicamente la razón por la que diseñadores e ilustradores se inclinan por un iPad). Aquí contamos con 80 modos diferentes de pinceles y una opción Splatter Brush que parece magia: sin tocar la pantalla podemos hacer que el lápiz “salpique” gotas de color, como si lo hiciéramos sobre papel con acuarela. La fusión de pantalla, tecnología PaperMatte, la app GoPaint y las capacidades del lápiz óptico, son las bazas para que, por primera vez, haya una alternativa real a un iPad en ilustración y diseño.

La Tablet pesa casi 100 gramos menos que el iPad Pro de 13 pulgadas o que la Tab S9+ de 12,4 pulgadas. A menos que le sumemos el teclado/estuche. De hecho, el nuevo teclado Glide le hace mimetizarse más en el entorno de un portátil, no solo por sus prestaciones, también por su diseño, que permite ajustar libremente el ángulo de la pantalla y se quedará donde la coloques.

Finalmente, la batería: 10.100 mAh con un cargador incluido de 100 W que permite una carga completa en 55 minutos, la mitad que un iPad Pro. El detalle que no hemos comprobado es el del modo reposo. De acuerdo con Huawei, podría estar hasta un año en este modo gracias a su batería, y le tomaría 12 segundos “volver” a la vida.

Veredicto: su precio es de 999 euros. Pero a ello hay que descontarle una promoción en la web que nos descuenta 100 euros, regala el teclado y el M Pencil. A día de hoy, para uso de ilustradores, diseñadores y artistas digitales, que no quieran depender del ecosistema iOS, la Huawei MatePad Pro 12.2, es la mejor opción.