‘Golden Dome’, el escudo antimisiles de EE. UU. que enfrentará amenazas desde el aire y el espacio.

Estados Unidos tiene planes muy ambiciosos para su sistema ‘Golden Dome’, Cúpula Dorada en español, un escudo multidominio destinado a contrarrestar amenazas de próxima generación desde tierra, mar, aire e incluso el espacio. Donald Trump facilitó ayer nuevos detalles sobre este sistema de defensa del que ya se ha decidido sobre su arquitectura, costará unos 175.000 millones de dólares y estará operativo ‘en menos de tres años’.

‘Una vez completada, la Cúpula Dorada será capaz de interceptar misiles incluso si son lanzados desde el otro lado del mundo, o desde el espacio. Tendremos el mejor sistema jamás construido’, aseguró Trump.

BREAKING: President Trump announces the 'Golden Dome,' a cutting-edge missile defense shield to protect the homeland. 🇺🇸 pic.twitter.com/Bzn16OzJzP