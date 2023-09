El 'Google Maps' con los mejores bares y restaurantes de España.

Arranca el fin de semana y si tienes planes de salir te puede resultar útil una web de reciente creación a la que se puede describir como un 'Google Maps' de los mejores bares y restaurantes que puedes encontrar en España y otros países. Mapofthebest es un mapa interactivo que utiliza la tecnología de OpenStreetMap para ofrecerte los mejores establecimientos en tu zona, geolocalizándote, o en cualquier lugar.

Es cierto que uno puede utilizar el Google Maps genuino para obtener información sobre este tipo de negocios, pero la ventaja de esta web es que te lleva directamente a las mejores opciones disponibles dependiendo del parámetro de valoración que selecciones. Puede ser la Guía Michelín, 50 Best o Gambero Rosso. Otro criterio son las puntuaciones que dan los usuarios en Google y cualquiera de ellas puede personalizarse con varias opciones de acuerdo al sistema de calificación que emplean. Lo que aporta Map of the best es el enfoque opuesto al que tiene Google Maps, donde todo está disponible y hay que filtrar la información en pantalla de forma más laboriosa.

Interfaz de Map of the best. Map of the best.

La interfaz de Map of the best es muy sencilla y, a pesar de estar en inglés, no tiene mayor complicación. En el panel de la izquierda se pueden filtrar los bares y restaurantes por los premios recibidos, las calificaciones, la distancia con el usuario, el precio o los comentarios de los usuarios.

Se puede graduar el nivel de las valoraciones, los comentarios y el precio para ajustar mejor las búsquedas, además de otros parámetros según la fuente de información que se esté usando. Por ejemplo, si se están mirando los establecimientos que aparecen en la Guía Michelín, elegir entre una, dos o tres estrellas. La web también da la opción de buscar por el nombre de localidades y establecimientos, así como geolocalizar al usuario para que vea lo que hay en su área.

Pulsando sobre cualquiera de los iconos destacados en el mapa se abre una ventana con información básica sobre el establecimiento y haciéndolo sobre el nombre una nueva página con la información completa, incluyendo formas de contacto o la posibilidad de abrir su ubicación en Google Maps y navegar hasta allí, entre otras. En total, el mapa incluye más de 60.000 bares y restaurantes de todo el mundo.

El autor de Map of the best ha hablado de su trabajo en Reddit, donde ha dicho que todavía está en desarrollo y que espera comentarios de los usuarios para mejorarlo. Entre sus ventajas destaca que permite encontrar todas las guías importantes de bares y restaurantes en un solo lugar, el uso de los filtros y la facilidad con la que permite descubrir nuevos bares y restaurantes.