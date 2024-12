Grok, la IA de Twitter, permite crear imágenes realistas con famosos y ya se ha convertido en una fábrica de memes

X, la antigua Twitter, sorprendió este lunes a sus usuarios de cuentas gratuitas dándoles acceso a la IA generativa Grok, hasta ahora solo disponible para los suscriptores de X Premium. Grok, actualmente en su versión 2, ha llegado acompañado de un nuevo modelo para la generación de imágenes a partir de instrucciones de texto llamado Aurora, que es una novedad tanto para los usuarios de cuentas gratuitas como de pago. Aurora está llamando mucho la atención por varios motivos: su accesibilidad, su calidad cercana al fotorrealismo en ocasiones y la permisividad de la plataforma a la hora de generar contenido controvertido.

Es bien sabido que X es una plataforma con menos restricciones que otras a la hora de publicar contenido, un enfoque que se traslada al terreno de la creación de imágenes con IA. Mientras que con ChatGPT o Gemini intentar generar una imagen con un famoso no dará resultado, Aurora no tiene problema. Personajes históricos, estrellas del cine, la televisión y música, deportistas o políticos son representados por Grok, muchas veces de manera muy convincente, sin problemas.

no, these are not photographs. this is Grok 2 + Aurora pic.twitter.com/mgjRumCbex