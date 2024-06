En términos informáticos, jailbreak (fuga de la cárcel, en inglés) es, básicamente, un proceso que permite acceder a un sistema operativo con privilegios de desarrollador. Originalmente aplicado a sistemas de Apple (su equivalente en Android sería root o raíz), ha pasado a usarse para diferentes tipos de sistemas operativos y programas. Pues ahora un hacker ha logrado el jailbreak de ChatGPT, el modelo de IA más famoso.

Esta semana un hacker conocido como Pliny the Prompter (Plinio el Prompter) publicó en Twitter la creación del chatbot de OpenAI con jailbreak, declarando con orgullo que GPT-4o, el último modelo de lenguaje grande, ya está disponible para todos y sin ningún tipo de limitación.

“¡GPT-4o Sin cadenas! Este GPT personalizado muy especial tiene un mensaje de jailbreak incorporado que elude la mayoría de las barreras y proporciona un ChatGPT liberado listo para usar para que todos puedan experimentar la IA como siempre debió ser: gratis. ¡Úsalo responsablemente y disfrútalo!”, señala el tweet.

🥁 INTRODUCING: GODMODE GPT! 😶‍🌫️https://t.co/BBZSRe8pw5



GPT-4O UNCHAINED! This very special custom GPT has a built-in jailbreak prompt that circumvents most guardrails, providing an out-of-the-box liberated ChatGPT so everyone can experience AI the way it was always meant to…

