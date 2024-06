El gadget del sábado: Huawei FreeBuds 6i, sonido cristalino por menos de €100

Los wearables de Huawei, tanto sus relojes, como sus auriculares, están centrando gran parte de la atención de la casa china, que busca mantener la inercia que tenía con sus móviles y se vio interrumpida por el veto de Estados Unidos. El último de los productos presentados son estos auriculares, los FreeBuds 6i y tienen características muy interesantes. ¿La primera? Su precio: €99.

Obviamente, si tenemos en cuenta esto, vamos a esperar algunas características y otras no tanto. Pero este modelo sorprende en varios apartados. Para empezar su diseño es muy cómodo, son muy ligeros (poco más de 5 gramos cada casco) y 34 gramos el estuche de carga. Pese a que cuentan con un imán en el estuche para que no se muevan fácilmente, es sencillo quitarlos del estuche, algo que no era así en modelos previos.

De fábrica vienen con un juego de almohadillas de silicona de tamaño medio, pero en su caja hay otros dos juegos, uno más pequeño y otro más grande. Estos no solo permiten una mejor adaptación al pabellón auditivo, también contribuyen a la primera parte de la cancelación de ruido: al ocupar parte de la oreja, facilitan el aislamiento. Y con ello que se caigan si hacemos alguna actividad física. Gracias a un sistema de sensores internos, es posible ver si la almohadilla seleccionada es la mejor opción, utilizando la aplicación de Huawei.

En la parte exterior, en lo que llamamos el bastoncillo, los FreeBuds 6i cuentan con controles táctiles para seleccionar la reproducción, pausar la música, aceptar o cancelar llamadas, subir o bajar el volumen y elegir el tipo de cancelación de ruido entre las 4 opciones posibles.

Vamos justamente con esto, que es una de las características más interesantes de estos auriculares. La cancelación de ruido funciona en parte gracias a un algoritmo muy trabajado por Huawei y también en respuesta a sus seis micrófonos que captan e interpretan el sonido exterior, pero también la cantidad de sonido que entra cuando tenemos los cascos puestos, aunque tengamos la mejor opción de almohadilla seleccionada. Los cascos no se cierran herméticamente contra nuestro pabellón auditivo, algo de sonido entra fácilmente por esta “puerta” y otra parte se filtra dosificada.

El algoritmo especializado de Huawe para estos sonidos que se filtran puede lidiar con hasta 34 escenarios distintos (aviones, trenes, multitudes, tránsito, naturaleza, mar…) y es lo que define el grado de cancelación. O mejor dicho el modo: Dinámico, Cómodo, General y Ultra. A esto hay que sumarle un modo de atención: podemos seguir escuchando la música con fidelidad sin dejar de prestar atención al entorno. Todo esto tiene que ver, otra vez, con los micrófonos, que también son responsables de que la calidad de las llamadas sea muy buenas (si usamos los dos auriculares). De hecho, cuentan también con cancelación de ruidos para las llamadas, una opción que se centra en la calidad de la voz del emisor, para que nos escuchen mejor y nuestra voz sea lo que prevalezca.

Otra ventaja destacable es que se pueden conectar simultáneamente a dos dispositivos a la vez, sea Tablet, televisor, ordenador y poder alternar entre ambos sin problema.

¿Batería? No tienen la de los Pro, pero por poco: alcanzan las cinco horas con las opciones más demandantes (léase cancelación de ruido activada) u ocho horas si queremos ahorrar. Estas cifras pueden estirarse hasta un máximo de 35 horas con el estuche de carga. Necesitamos poco más de media hora para una carga completa de los cascos y casi el doble para que el estuche esté al completo. Por último, cinco minutos de carga dan para unas dos horas de reproducción. Detalle para destacar positivamente: cuentan con una función que deberían tener todos los gadgets por defecto: Buscar el dispositivo. Si están a menos de 20 metros, los podremos encontrar gracias a la app. Podría ser un poco más, es cierto, pero ya es algo.

Queda únicamente hablar sobre la calidad del sonido. Los FreeBuds 6i tienen una muy buena calidad, excelente si recordamos su precio y con poca o ninguna competencia. Funcionan muy bien con los graves, con los agudos, diferencian matices sutiles… Eso sí, se nota que no son los Pro. Si la elección pasa por la calidad de sonido y eso es innegociable, estos no son los cascos que buscas y seguramente lo sabes cuando comentamos el precio: no hay cascos tan baratos con sonido profesional. Ahora si quieres unos auriculares de calidad, compatibles con todos los sistemas operativos, fáciles de conectar, resistentes y con una cancelación de ruido cercana a la profesional, los FreeBuds 6i, están entre los tres mejores como poco. Sobre todo por su precio.

Los FreeBuds 6i están disponibles en tres colores: morado, blanco y negro.