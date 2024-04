Meta extiende el testeo de la IA de WhatsApp a varios países.

La anunciada inteligencia artificial que estará integrada con las principales apps de Meta -Facebook, Instagram y WhatsApp- se está haciendo de rogar. La compañía de Mark Zuckerberg anunció el pasado septiembre, hace ya más de medio año, que cada una de sus redes sociales contaría tanto con chatbots personalizados a imagen de diferentes celebridades y personajes como con Meta AI. Esta última es lo que se puede considerar un equivalente a ChatGPT que utilizará un modelo de lenguaje "basado en muchos de los principios básicos detrás de Llama 2", según indicó entonces Ahmad Al-Dahle, vicepresidente de IA generativa de Meta, podrá conversar y generar imágenes a petición del usuario y se integrará con cada una de las apps de Meta como si fuera un contacto más con el que chatear.

En el anuncio, Meta señaló que la IA estaba siendo probada por un grupo limitado de usuarios en Estados Unidos y desde entonces no ha habido novedades, hasta ahora. Según informa el medio especializado WABetainfo, Meta ha extendido el testeo de Meta AI en WhatsApp a varios países, tanto en Android como en iOS, lo que ha permitido descubrir que la IA también estará disponible para interactuar con ella a través de la barra de búsqueda de la aplicación.

Tradicionalmente, el buscador de WhatsApp está ahí para ayudar al usuario a localizar conversaciones, archivos, contactos y otros contenidos de la app. Esta función la seguirá manteniendo, pero también permitirá conversar con la IA sin necesidad de tener que buscar el chat concreto abierto con ella. Es lo que Meta considera un acceso mejorado a la funcionalidad.

Meta starts limited testing of Meta AI on WhatsApp in different countries!



Some users in specific countries can now experiment with the Meta AI chatbot, exploring its capabilities and functionalities through different entry points.https://t.co/PrycA4o0LIpic.twitter.com/BB2axOGnEj