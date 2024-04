La NASA confirma que el objeto que impactó en una casa de EE.UU. es basura de la Estación Espacial Internacional

La NASA ha confirmado que el objeto que el pasado 8 de marzo impactó contra una casa en el estado de Florida y atravesó sus dos plantas es un desecho de la Estación Espacial Internacional. Tras ser analizado en los laboratorios del Centro Espacial Kennedy, los científicos de la agencia espacial han verificado que procede de EP-9, una plataforma de carga con baterías gastadas que la EEI lanzó al espacio en marzo de 2021 con el objetivo de que se desintegrara al reentrar en la atmósfera, algo que no sucedió por completo.

Según ha explicado la NASA, el objeto no pertenece a las baterías desechadas, sino que se trata de lo que queda de uno de los puntales que las sujetaban al palé de carga EP-9. La plataforma, con la carga útil montada, tiene una masa de más de dos toneladas y media, mientras que el objeto que sobrevivió parcialmente a la reentrada pesa 725 gramos y mide 10 x 4 centímetros, un tamaño similar a una lata de refresco. El puntal está hecho de inconel, una aleación de metal que puede soportar condiciones extremas de altas temperaturas, presión o cargas mecánicas.

“Se esperaba que el EP-9 se quemara por completo durante la entrada a la atmósfera de la Tierra el 8 de marzo de 2024. Sin embargo, una pieza de hardware sobrevivió al reingreso e impactó una casa en Naples, Florida. La NASA recogió el objeto en cooperación con el propietario y lo analizó en el Centro Espacial Kennedy de la agencia en Florida”, explica la agencia en su blog.

Hello. Looks like one of those pieces missed Ft Myers and landed in my house in Naples.

Tore through the roof and went thru 2 floors. Almost his my son.

Can you please assist with getting NASA to connect with me? I’ve left messages and emails without a response. pic.twitter.com/Yi29f3EwyV