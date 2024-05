El gadget del sábado: Nothing ear, los cascos con ChatGPT incluido

Desde su irrupción en el mercado, Nothing ha trabajado con dos premisas muy claras: un diseño diferencial y la idea de que, si algo funciona, no debería cambiarse. Con esto en mente, el fabricante apenas si ha modificado los diseños de sus teléfonos y sus auriculares. La única variación ha sido responder a los avances tecnológicos. Así es cómo llegamos a los Nothing Ear, la evolución de los Nothing Ear 1 y 2 (sí, lo de los nombres habría que pensarlo), y uno de los auriculares más interesantes de este año.

Como es habitual, los productos Nothing se distingue por sus diseños. En este caso y a simple vista, se asemejan mucho a generaciones anteriores. Disponibles en blanco y negro (mate este último) y su característico perfil transparente. El estuche, algo más grande de lo habitual, también actúa como batería externa, permitiendo un uso de hasta 40 horas. Esa es una de las ventajas, la otra es que es resistente al polvo y al agua. La desventaja es que tiene un tamaño considerable si la comparamos con otros estuches de carga. Una carga basta para tener unas 8 horas de audio.

Nothing ha mejorado su cancelación de ruido y logra reducir hasta un 75% los sonidos externos. No es tan bueno como cascos líderes en este campo (Sony, B&O o Audio Technica), pero aun así, podríamos situarlo entre los 5 mejores en este apartado, sobre todo si tenemos en cuenta su precio. El algoritmo de reducción del ruido de fondo también funciona muy bien y en llamadas se nos escucha con una calidad excelente.

Si vamos a sonido puro y duro, el Nothing Ear cuenta con un driver dinámico de 11 mm, diafragma cerámico y nuevos orificios de ventilación respecto a generaciones previas. Incorpora tres micrófonos y algoritmos que optimizan las llamadas y, la gran novedad, es su sociedad con OpenAI. Quienes tengan la última versión de este chatbot, lo podrán usar directamente desde estos auriculares.

Los controles táctiles funcionan muy bien y son intuitivos. Quizás cuesta un poco saber exactamente dónde pellizcar, pero una vez aprendemos la secuencia adecuada, es muy sencillo. A esto hay que sumarle que podemos personalizar los controles dentro de la aplicación Nothing X. Esta app también esconde uno de los añadidos más interesantes de los Nothing Ear: el ecualizador. O mejor dicho los ecualizadores.

El básico es, como su nombre indica, simple y para configuraciones mínimas. Pero luego está la función de perfil de sonido personal, que realiza una prueba de audición para determinar qué tan bien puede escuchar las frecuencias altas y ajustar el sonido en consecuencia. Para esto, Nothing se asoció con Mimi Hearing, una empresa que produce una aplicación de prueba de audición certificada para dispositivos médicos.

El ecualizador avanzado, por su parte, es un verdadero ecualizador paramétrico, con la opción de marcar el filtro en las frecuencias que seleccionemos. Es uno de los ecualizadores más avanzados que hemos visto en una app. La recomendación es que juguemos con él para encontrar las frecuencias que más se adapten a nuestro gusto auditivo.

Veredicto: por €149 puede que haya opciones más conocidas, pero Nothing ha avanzado mucho en el apartado de calidad. Son una opción muy interesante en el mercado actual, sobre todo gracias a la incorporación de ChatGPT.