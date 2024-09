Nueva PS5 pro: precio, características, novedades y cuándo saldrá a la venta

Las más altas esferas de Sony han cumplido con lo previsto y las 17:00 horas (hora española) Mark Cerny, principal arquitecto de sistemas PlayStation, ha realizado su esperada "Presentación Técnica", en la que se comprometió a revelar el futuro del entorno PS5. Hace días que desde sus oficinas se filtraron algunos de los puntos a tratar en la emisión y se anticipó que hablarían de PS5 Pro. Ahora que ya es una realidad, recapitulemos todos los datos y características generales de una videoconsola creada para convivir entre dos generaciones. El “As” en la manga que tenía Sony en reserva es la PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), una mejora de escala impulsada por IA que utiliza una tecnología basada en aprendizaje automático para brindar una claridad de imagen súper nítida al agregar cantidad de detalles.

Un salto tecnológico, no generacional

De PS5 Pro podemos esperar una actualización técnica que, por razones obvias, no quiere representar salto generacional alguno. A grandes rasgos, el hardware de consola más avanzado de la casa hasta la fecha, centra sus esfuerzos en ofrecer una mejora sustancial del conjunto, cuya vertiente vitaminada te permitirá jugar con un framerate más estable, manejará mayores tasas de resolución y aprovechará el soporte expandido a las características Ray-Tracing. Entre los ingenieros que conocen el nuevo sistema, hablan de un rendimiento hasta cuatro veces mayor en lo que respecta a tecnologías Ray-Tracing.

El breve clip compartido por Sony, al margen de la Presentación Técnica de PS5 Pro, también muestra el logo de la nueva consola y nos permite familiarizarnos con su diseño adaptado de los modelos actuales de PS5, pero vestido con bandas negras que recorren el cuerpo de la consola a modo identificativo.

Características de rendimiento

GPU mejorada: PS5 Pro se actualiza a una GPU que tiene un 67 % más de unidades de cómputo que la consola PS5 actual y una memoria un 28 % más rápida. En general, esto permite una renderización hasta un 45 % más rápida para el juego, lo que hace que la experiencia sea mucho más fluida.

El sistema añade un trazado de rayos aún más potente que proporciona una reflexión y refracción de la luz más dinámicas. Esto permite que los rayos se proyecten al doble y, a veces, al triple de velocidad que la consola PS5 actual.

Otras mejoras

PS5 Pro también suma a su catálogo de innovaciones la línea Game Boost, que se podrá aplicar a más de 8500 juegos de PS4 compatibles con versiones anteriores que se pueden jugar en PS5 Pro. Esta función promete estabilizar o mejorar el rendimiento de los juegos de PS4 y PS5. En esta línea, varios juegos recibirán parches con actualizaciones de software destinadas a aprovechar las características del nuevo sistema. Estos juegos se podrán identificar con la etiqueta “PS5 Pro Enhanced” dentro de su título. Puedes esperar actualizaciones para ’Alan Wake 2’, ‘Assassin's Creed: Shadows’, ‘Dragon's Dogma 2’, ‘Final Fantasy 7 Rebirth’, ‘Gran Turismo 7’, ‘Hogwarts Legacy’, ‘Horizon Forbidden West’, ‘Marvel's Spider-Man 2’, ‘Ratchet & Clank: Rift Apart’, ‘The Crew Motorfest’, ‘The First Descendant’, ‘The Last of Us Part II Remastered’ y más.

Precio y fecha de lanzamiento

Aquí entramos en el terreno del marketing y sus especialistas en el asunto han estimado que la mejor fecha para lanzar PS5 PRO sea el 7 de noviembre, a un precio en Europa de 699,99€, al menos a tiempo para las vacaciones de Navidad.