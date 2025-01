Panini y DC: La caída de ECC Ediciones abre un nuevo capítulo para los cómics de superhéroes en España

La notificación oficial que confirma a Panini Cómics como la nueva licenciataria de los cómics de DC en España, marca el fin de semanas de incertidumbre para los lectores y coleccionistas que han seguido las publicaciones, hasta ahora, a cargo de ECC Ediciones. Tras años de encargarse de los cómics de Batman, Superman, Wonder Woman y demás personajes, la casa ha anunciado su liquidación y disolución. ¿Cómo ha sido posible? Desde nuestra orilla, lo único que podemos hacer es exponer las polémicas previas a su caída, las quejas recurrentes de los compradores y cómo el mercado editorial español se prepara para este importante cambio.

Ascenso y caída de ECC Ediciones

Fundada en España en 1995, se estableció como nueva editorial encargada de la publicación de los cómics de DC en el país desde enero de 2012. Su aparición propició un cambio clave, ya que esos derechos pertenecían a Planeta DeAgostini, que había manejado con buen resultado las publicaciones en español. Desde aquel momento, la casa fue responsable de traernos algunas de las historias más emblemáticas de la editorial estadounidense. Sin embargo, su trayectoria nunca ha estado exenta de polémicas.

Desde el comienzo, las quejas de los lectores se multiplicaron debido a varios problemas recurrentes en la producción de los cómics. En primer lugar, se denunció una calidad de impresión deficiente. Los cómics de ECC presentaban fallos en las portadas, problemas con la encuadernación y errores en la numeración de los tomos, defectos que generaban molestias considerables en los coleccionistas, ya que no se trataba de ocasiones excepcionales, sino parte de un patrón difícil de ignorar.

Además, las decisiones editoriales en cuanto a la reedición de los cómics levantaron no pocas polémicas. Su política de lanzar versiones de lujo o integrales de sagas sin reimprimir las ediciones agotadas creó un ambiente de exclusividad innecesaria. De hecho, los lectores que trataban de completar sus colecciones se encontraron con una política que, a menudo, favorecía a los nuevos compradores por encima de los seguidores habituales.

Mala relación con las librerías y amigos del crowdfunding

Si bien ECC Ediciones se posicionó como un actor dominante en el mercado patrio, su relación con las librerías especializadas fue problemática. Muchas reportaban dificultades para recibir novedades y reposiciones a tiempo, creando situaciones incómodas frente a sus propios clientes más a menudo de lo aceptable. La falta de comunicación y los problemas en los acuerdos logísticos, también propiciaron que muchos establecimientos consideran que ECC no estaba cumpliendo con las expectativas de una editorial profesional. Uno de los movimientos más criticados fue la adopción del modelo crowdfunding para financiar ediciones especiales de ciertos títulos de DC, como la famosa serie de "Kamandi" de Jack Kirby. Esta estrategia se percibió como un intento de externalizar el riesgo de publicación, una jugada que no fue bien recibida por los libreros ni por los coleccionistas.

Superhéroes DC ECC Ediciones

Ahora, con su disolución, el mercado de cómics de DC se enfrenta a una nueva etapa, marcada por la llegada de Panini Cómics como la nueva editorial encargada de las publicaciones en España. Este acuerdo, recién anunciado, representa el cierre de un ciclo para la editorial que durante años intentó, sin éxito, consolidar su presencia en el país a través de estrategias que no siempre estuvieron a la altura.

Alejandro M. Viturtia, Director Editorial de Panini Comics, explicaba al respecto: “En los años ochenta, de la mano de Watchmen, Nuevos Titanes, Camelot 3000, Batman: El regreso del Caballero Oscuro y el Superman de John Byrne, aprendimos a amar a DC y en mi caso, ese amor nunca desapareció. He mantenido todos estos años a DC como uno de mis referentes comiqueros. Por lo tanto, casi no puedo expresar la emoción que me produce el dar la bienvenida al panteón de DC a Panini Comics. Os aseguro que, desde el primer momento, los superhéroes de DC se sentirán como en casa con nosotros. No en vano, Panini también es la casa de DC en Italia, Alemania, Brasil y México. Como diría Superman, trabajaremos para un mejor mañana”.

Lecciones inciertas

Las promesas de calidad, distribución y atención al cliente no siempre se cumplen, y el mercado es lo suficientemente exigente como para no perdonar una deriva repleta de fallos. Los cambios en la editorial de cómics, especialmente cuando se trata de personajes tan emblemáticos como los de DC, no pasan desapercibidos. Si Panini logra desarrollar una experiencia más cercana y orgánica tanto a lectores como a librerías, podría convertirse en el líder indiscutido de este mercado en España. Sin embargo, la verdadera pregunta es si la editorial transalpina podrá ofrecer un producto que, además de ser de calidad, valore y compense a los seguidores más leales del universo DC.