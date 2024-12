The Phantom: El primer héroe enmascarado de los cómics salta a los videojuegos

La legendaria figura de ‘The Phantom’, conocido como el primer enmascarado de viñeta, se prepara para asaltar un nuevo espacio. Al menos, así lo aseguran desde King Features, una de las principales unidades de Hearst y referente en la gestión de personajes, junto con el estudio de desarrollo de videojuegos Art of Play, que han revelado detalles del título que promete rendir homenaje al legado del personaje y ofrecer una experiencia memorable. El juego estará disponible para PC y consolas.

En modo homenaje

Creado hace casi un siglo por Lee Falk, ‘The Phantom’ es mucho más que un héroe enmascarado. Conocido también como "El fantasma que camina" o "El hombre que no puede morir", ha sido un defensor incansable del ficticio país de Bangalla, luchando contra la piratería, la injusticia y la avaricia. Ahora, el estudio con base en Melbourne ha decidido recuperar el personaje con una apariencia completamente fiel a sus raíces en los cómics, adoptando un estilo dibujado a mano.

Con este diseño se pretende trasladar el universo clásico del personaje combinando su rica historia con mecánicas de combate tradicionales a modo de homenaje interactivo. “El atractivo global de The Phantom ha perdurado durante generaciones. Asociarnos con Art of Play en este nuevo videojuego ofrece una forma moderna de conectar con este clásico personaje, y estamos emocionados por que los jugadores descubran esta aventura”, comenta Carla Silva, vicepresidenta senior y gerente general de licencias en King Features.

