El F-47 toma forma: el nuevo caza furtivo de sexta generación de EE. UU.

Estados Unidos ha facilitado nuevos detalles sobre el futuro caza de sexta generación que está desarrollando a través del programa Dominio Aéreo de Próxima Generación (NGAD, por sus siglas en inglés). Lo ha hecho de forma oficiosa el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de los EE. UU., general David Albin, como se hacen estas cosas hoy en día, a través de una publicación en su cuenta de X.

Por razones obvias, los detalles del caza, designado como F-47, con el que Estados Unidos quiere mantener el dominio aéreo en las próximas décadas son escasos. El pasado marzo, la administración de Donald Trump otorgó a Boeing un contrato de 20.000 millones de dólares para su desarrollo, dejando fuera de la carrera a Lockheed Martin, que también aspiraba a hacerse con él.

La imagen compartida por Albin muestra la evolución entre los cazas de 4.ª generación -F-16 y F-15E (X), operativos desde las décadas de 1970 y 1980, respectivamente-; 5.ª generación -F-22 y F-35A, desde las de 2000 y 2010-; y los del programa NGAD, representados por el F-47 y los drones CCA -siglas en inglés de Aeronave de Combate Colaborativa- YFQ-42A e IFQ-44A.

‘Nuestro @usairforce seguirá siendo el mejor ejemplo mundial de velocidad, agilidad y letalidad. La modernización implica desplegar un conjunto de activos que plantean dilemas únicos a los adversarios (adaptando capacidades a las amenazas) y, al mismo tiempo, nos mantiene en el lado correcto de la curva de costes’, escribe Albin. Es la primera vez que se desvelan especificaciones clave del F-47 y sus CCA.

Our @usairforce will continue to be the world’s best example of speed, agility, and lethality. Modernization means fielding a collection of assets that provide unique dilemmas for adversaries—matching capabilities to threats—while keeping us on the right side of the cost curve. pic.twitter.com/vqjxCdBYid