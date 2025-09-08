Qué es el Modo Seguro de Android, para qué sirve y cómo activarlo

Lleva más de una década con nosotros, pero lo más probable es que nunca hayas oído hablar de él. Android cuenta con un modo seguro de arranque desde 2012, con el lanzamiento de Android 4.1 Jelly Bean, que sirve para diagnosticar la naturaleza de algunos problemas de funcionamiento que pueda tener el móvil.

Es similar al Modo Seguro de Windows y puede ser de gran ayuda cuando el terminal experimenta problemas como reinicios aleatorios, deja de responder o lo hace con lentitud, entre otros fallos de funcionamiento. En este artículo vamos a explicarte qué es y cómo puedes activarlo y desactivarlo en un móvil o tablet con el sistema operativo de Google.

Qué es el Modo Seguro de Android

Cuando el móvil utiliza este modo de arranque, todo lo que has añadido a Android desde que lo sacaste de la caja deja de operar y de estar visible para el usuario. Es decir, solo se cargan el sistema y las aplicaciones que traía preinstaladas, también las que no son de Google, y ninguna que hayas añadido posteriormente.

Sus iconos aparecen en gris, indicando que están deshabilitadas, o directamente no se muestran en el teléfono, dependiendo del fabricante. Lo mismo sucede con los widgets, incluyendo también los preinstalados. Además, el arranque se produce con el modo avión activado. Es como hacer una restauración temporal a los valores de fábrica, pero sin perder los datos ni las apps que hayas instalado durante el tiempo que lo has estado usando.

Si el malfuncionamiento que te ha llevado a activarlo desaparece, entonces ya sabes que los problemas se derivan de alguna app de terceros o widget. Tendrás que ir desinstalando las últimas que hayas descargado para dar con la responsable. Lo mismo con los widgets.

Sin embargo, si el problema se mantiene, lo mejor que puedes hacer es una copia de tus datos y proceder a un reseteo a los valores de fábrica real, en el que se borrará la información almacenada y todo lo que hayas instalado. Si aun así el problema se mantiene, lo más probable es que el origen esté en el propio hardware del dispositivo.

La advertencia de Google si vas a utilizar el Modo Seguro

En su página de soporte, Google señala que utilizar el modo seguro puede afectar a los widgets una vez se ha terminado de utilizarlo. La compañía advierte que 'el modo seguro quita algunos widgets de la pantalla principal. Si usas widgets, recomienda tomar una captura de pantalla para que te ayude a volver a colocarlos'.

Cómo activar y desactivar el Modo Seguro de Android

La forma de activarlo depende de si el móvil está encendido o apagado.

Si está encendido:

Mantén pulsada la tecla de encendido/apagado hasta que aparezca en pantalla el menú con las opciones de apagado .

hasta que aparezca en pantalla el menú con las . Realiza una pulsación prolongada sobre el botón de Apagar .

. Android te mostrará un aviso preguntando si quieres reiniciar en modo seguro, junto a una breve explicación de su funcionamiento. Toca en Aceptar.

Pasos para activar el modo seguro en un móvil Android. Alfredo Biurrun.

Si el dispositivo está apagado:

Mantén pulsados a la vez el botón de encendido y el de bajar volumen , mientras dura la animación de carga.

, mientras dura la animación de carga. Cuando haya finalizado, entrarás en el modo seguro y podrás dejar de pulsar los botones.

Mientras el modo seguro está activado, Android muestra un aviso en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Alfredo Biurrun.

Aunque este es un método estándar en Android, algún fabricante ha podido implementar una forma diferente de activarlo. En ese caso, deberás consultar con la asistencia de la marca.

Para desactivar el modo seguro, lo único que tienes que hacer es reiniciar el móvil para que realice un arranque estándar.