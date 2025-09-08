¿Te han robado el móvil? En esta web puedes comprobar si la policía lo ha recuperado.

En España se roban muchos móviles; en torno al cuarto de millón al año, según diversas estimaciones. Generalmente, las víctimas ya se pueden ir olvidando del dispositivo robado porque, aun cuando la Policía eche el guante al ladrón, no es fácil vincular el móvil con el propietario, especialmente si no lo ha denunciado. Ahora, los Mozos de Escuadra han puesto en marcha una iniciativa que facilita este proceso y está abierta a cualquier persona a la que le hayan robado el móvil.

Se trata de un buscador en la web de la Generalidaden el que basta con introducir el IMEI -el código de 15 dígitos que identifica cada terminal móvil- para averiguar si un determinado teléfono está esperando a su dueño en las dependencias de la policía autonómica. Si al introducir el IMEI la web indica que figura entre los recuperados por la policía, la víctima debe ponerse en contacto con los Mozos para verificar la información y conocer los siguientes pasos a dar.

Por ahora, la base de datos de la web incluye unos mil terminales que los Mozos de Escuadra recuperaron el pasado mes de julio en Barcelona, en una operación en la que se detuvo a 17 personas. 'Por el momento, la búsqueda se limita a los dispositivos recuperados en la operación realizada por el cuerpo de Mozos de Escuadra el pasado mes de julio y que están pendientes de devolver a su propietario', indica el texto explicativo de la web.

Pero el buscador no es de interés solo para las personas a las que les hayan robado su móvil en Barcelona. Según recoge CatalunyaPress, el cuerpo policial ha asegurado que 'el buscador se irá ampliando a medida que se recuperen más terminales con nuevas investigaciones' y también incluirá otro millar que fue recuperado la semana pasada en Mataró, Barcelona.

Con esta segunda operación, que es una continuación de la de julio, los Mozos de Escuadra dan por desarticulado el segundo escalón de esta organización dedicada a la receptación y reventa de smartphones robados en España y en otros países europeos. En esta ocasión, se han detenido a dos de los presuntos cabecillas y se han recuperado, además de los mil móviles, 30 ordenadores, 150 relojes inteligentes y 20 tablets. 'La actuación ha permitido detectar y neutralizar el segundo peldaño del entramado criminal investigado, con tentáculos en el extranjero', ha señalado la policía autonómica de Cataluña.

La organización se encargaba de manipular y embalar los terminales para su posterior transporte fuera de España. Con este fin, se entregaban a conductores de camión que trabajaban para empresas de logística con sede en Tánger, Marruecos. El destino de estos dispositivos era, según estuvieran bloqueados o no, China o Marruecos.