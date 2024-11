La Razón HardGaming: Samsung 990 EVO Plus PCIe 4.0 x4 NVMe M.2 SSD

No es ningún secreto que el SSD está reemplazando al HDD debido a su alto rendimiento, y específicamente, el NVMe de 2 TB se está convirtiendo en la opción mayoritaria entre aquellos que pretenden mejorar sustancialmente la velocidad de sus equipos, al tiempo que aumentan la capacidad de almacenamiento para archivos y programas. Además, estos componentes resultan útiles para los jugadores de PC al permitir que los programas se carguen a velocidades ultrrarápidas.

Uno de los SSD NVMe de 2 TB con más demanda entre usuarios y profesionales es el Samsung 990 EVO Plus, un disco duro NVMe M.2 que, sobre el papel, está diseñado para aprovechar al máximo las capacidades de la interfaz PCIe 4.0, ofreciendo velocidades que superan a las de generaciones anteriores. Para este análisis, lo instalamos en un Acer Nitro N50-640 dotado de un Intel Core i5-12400F y una gráfica GTX1650 para explorar sus características, probar su rendimiento y determinar su idoneidad en diferentes escenarios.

Especificaciones técnicas

Samsung 990 EVO Plus Samsung

El Samsung 990 EVO Plus cuenta con una interfaz PCIe 4.0 x4, algo que le permite alcanzar velocidades de lectura secuencial de hasta 7,000 MB/s y velocidades de escritura secuencial de hasta 5,000 MB/s. Estas cifras dejan patente su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos rápidamente, convirtiéndose en una opción ideal para tareas que requieren un rendimiento elevado, como la edición de vídeo en 4K, el modelado 3D y el soporte para videojuegos de última generación.

Compatibilidad

La instalación del Samsung 990 EVO Plus es sencilla y rápida, gracias a su factor de forma M.2. Además, es compatible con una amplia gama de placas base que admiten PCIe 4.0, pero también es retrocompatible con PCIe 3.0. Del mismo modo, el software Samsung Magician es capaz de proporcionar herramientas útiles para gestionar el SSD, como el monitoreo de su estado y actualizaciones de firmware.

Rendimiento

En pruebas de rendimiento, el Samsung 990 EVO Plus demuestra solvencia y eficacia. En condiciones de uso normal, como el arranque del sistema operativo y la carga de aplicaciones, ofrece tiempos de respuesta extremadamente rápidos. La velocidad de lectura aleatoria (IOPS) también es impresionante, manejando múltiples tareas simultáneamente sin perder la compostura. Esto es especialmente útil para aquellos que trabajan con aplicaciones que requieren un acceso inmediato a enormes baterías de datos.

Samsung 990 EVO Plus Samsung

Al realizar transferencias de archivos grandes, el 990 EVO Plus también ha demostrado ser implacable. En nuestras pruebas, transferir un archivo de 50 GB nos llevó menos de un minuto, un ejercicio que demuestra su capacidad para manejar grandes cargas de trabajo sin esfuerzo, como pesados archivos multimedia o bases de datos extensas.

Gestión de temperatura

Uno de los aspectos a tener en cuenta al utilizar discos SSD de alto rendimiento es la gestión del calor. En este sentido, el 990 EVO Plus se beneficia de un disipador integrado que ayuda a mantener temperaturas óptimas durante sesiones de uso intensivo. Esto es crucial para sostener el rendimiento a largo plazo y evitar el estrangulamiento térmico, algo que produce mermas en el rendimiento del SSD debido a temperaturas excesivas. En nuestras pruebas se ha mantenido en rangos adecuados incluso bajo carga, lo que respalda su eficiente diseño.

Samsung 990 EVO Plus Vs Western Digital Black SN850X

Samsung 990 EVO Plus Samsung

No obstante, en el competitivo mercado de SSDs NVMe, el Samsung 990 EVO Plus no es el único contendiente a tener en cuenta. Un competidor directo es el Western Digital Black SN850X, que también aprovecha la interfaz PCIe 4.0 para ofrecer un rendimiento ligeramente superior. En pruebas de rendimiento en situaciones reales, como la transferencia de archivos grandes y la carga de aplicaciones, ambos SSDs ofrecen resultados comparables, con tiempos de respuesta muy rápidos y un excelente rendimiento en IOPS. Sin embargo, el 990 EVO Plus se sitúa por encima en cuanto a rendimiento constante en situaciones de carga intensa.

En resumen

El Samsung 990 EVO Plus PCIe 4.0 x4 NVMe M.2 SSD se establece como una opción fiable y eficaz en el competitivo mercado de los SSD. La combinación de velocidades de lectura y escritura, gestión térmica y facilidad de uso, además de su capacidad para manejar cargas de trabajo intensivas, lo convierte en una inversión para aquellos que buscan seguridad y fiabilidad a la hora de optimizar su sistema, ya sea para entretenimiento, trabajo creativo o tareas de computación general.