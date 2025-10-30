Samsung lleva su navegador móvil al PC: Galaxy AI, sincronización y continuidad de sesiones entre dispositivos

Samsung quiere plantar cara a Chrome y ha dado un paso clave lanzando la beta de su popular navegador Samsung Internet para PC. La compañía coreana lleva años apostando por su propio browser en móviles, pero le faltaba la pieza que suele ser determinante para muchos usuarios: continuar la actividad de un dispositivo a otro y poder sincronizar marcadores, contraseñas e historial.

Con esta beta para Windows 10 y Windows 11 -de momento solo disponible en EE. UU. y Corea del Sur-, Samsung cubre ese hueco y se sitúa en condiciones de competir en un terreno dominado por el navegador de Google.

'Con la expansión de Samsung Internet al PC, estamos encantados de invitar a los usuarios a ayudarnos a dar forma al futuro de la navegación. Este programa beta desbloquea una experiencia más conectada entre móvil y PC, al tiempo que sienta las bases para experiencias de navegación más inteligentes. De cara al futuro, las capacidades de Samsung Internet redefinirán cómo los usuarios interactúan con la web, evolucionando de un navegador de PC que espera instrucciones a una plataforma de IA integrada que comprende a los usuarios y protege los datos personales en todos los niveles' ha señalado Won-Joon Choi, director de Operaciones del negocio Mobile eXperience (MX) de Samsung Electronics.

Entre las funciones clave del navegador se encuentran la sincronización de datos que permite sincronizar marcadores e historial de navegación entre móvil y PC. También dispone de autocompletado seguro, con el que los datos personales se sincronizan con Samsung Pass para iniciar sesión y autocompletar de forma segura en distintos dispositivos.

Otra funcionalidad presente es la continuidad entre dispositivos que permite retomar la navegación al cambiar entre ellos. Entonces, el navegador preguntará si quieres usarla, pero no es obligatorio y puedes empezar desde cero si lo prefieres.

Además, integra Galaxy AI. Al iniciar sesión con una cuenta de Samsung, los usuarios pueden acceder a funciones de Galaxy AI como el asistente de navegación para traducción instantánea y resúmenes de páginas.

En cuanto a seguridad y privacidad, el navegador se basa en la 'fundación de privacidad y seguridad de confianza de Galaxy' y utiliza herramientas inteligentes de anti-rastreo que bloquean rastreadores web de terceros que intentan recopilar información personal. También cuenta con un panel de privacidad que permite ver y gestionar las protecciones en tiempo real.

La beta está disponible desde hoy en Estados Unidos y Corea del Sur, con la expansión a otros territorios prevista más adelante. Para inscribirte, puedes hacerlo en la web de Samsung Internet Beta.