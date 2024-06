Semana de videojuegos y cómics: Killer Klowns from Outer Space: The Game y El Alquimista, otros protagonistas del ámbito cultural

Nos disponemos a afrontar unas jornadas repletas de estrenos en el sector del ocio interactivo y, como de costumbre, hemos preparado una completa recopilación con los videojuegos que se lanzarán entre el 3 y el 7 de junio de 2024 para Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, dispositivos móviles y PC, incluidos los títulos más esperados junto a otros proyectos menos conocidos. Para ir anticipando materia, durante estos días el foco de atención se reparte entre ‘Killer Klowns from Outer Space: The Game’, ‘Star Wars: Hunters’ y ‘Gold Road’ el esperado paquete de expansión para ‘The Elder Scrolls Online’. También se publicarán otras novedades a tener en cuenta, como ‘The Smurfs: Village Party’, ‘Rolling Hills: Make Sushi’, ‘Make Friends’, ‘Slime Rancher 2’, ‘Hong Kong Massacre’, ‘Tour de France 2024’ y más. A renglón seguido y por el mismo precio, reunimos algunas de las publicaciones más destacadas de la semana en formato cómic. ¿Nos acompañas a descubrir todas estas novedades y alguna más?

Videojuegos de la semana

El lunes 3 de junio se producirá el estreno de ‘The Elder Scrolls Online: Hold Road’ [DLC] (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series); y ‘The 4 Sins’ (PC). El martes debuta ‘Destiny 2: La Forma Final’ [DLC] (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC); ‘Killer Klowns from Outer Space: The Game’ (PS5, Xbox Series, PC); ‘Rolling Hills: Make Sushi, Make Friends’ (Xbox One, PC); ‘Star Wars: Hunters’ (Switch, Mobile); ‘Democracy 4’ (PS4); ‘Downward Enhanced’ (PS5); ‘Songs of Silence’ (PC); y ‘Field of Glory: Kingdoms’ (PC). El 5 de junio se reserva para ‘Rocksmith+’ (PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series); y ‘The Anciets’ (PC). El jueves está previsto el lanzamiento de ‘The Smurfs: Village Party’ (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC, Switch); ‘Tour de France 2024’ (Xbox Series, PS5, PC); ‘Touhou Spell Carnival’ (PS5, PS4); ‘Autopsy Simulator’ (PC); ‘Chornobyl Liquidators’ (PC); ‘Sneak Out’ (PC); ‘Blockbuster Inc.’ (PC); ‘A Twisted Path to Renown’ (PC); ‘Kristala’ (PC). Por último, el viernes 7 de junio se publica ‘Hong Kong Massacre’ (Xbox One, Xbox Series); ‘POMBERO: The Lord of the Night 2023’ (PS5, Xbox One, Xbox Series); ‘Riders Spirits’ (PS5, PS4); ‘Slime Rancher 2’ (PS5); ‘Dragon is Dead’ (PC); y ‘Forgotten Seas’ (PC).

The Elder Scrolls Online: Gold Road (DLC) - Lanzamiento 3 de junio de 2024

Plataformas: PC, Mac.

‘Gold Road’ promete a los jugadores 30 horas de contenido inédito en una misión principal que continúa la trama iniciada el año pasado en el capítulo ‘Necrom’, en la que los jugadores tendrán que visitar una zona aparecida por última vez en ‘The Elder Scrolls IV: Oblivion’. Para ser más precisos, los aventureros deberán investigar el retorno de Ithelia, una princesa daédrica (que hace su primera aparición en la serie), desvelar los planes de sus seguidores devotos, buscar la ayuda de los oportunistas elfos y proteger a los habitantes del Bosque Occidental frente al caos provocado por el regreso de la princesa olvidada.

El paquete incluye dos zonas más, enemigos inéditos y un nuevo sistema, la escribanía, que podrás usar para personalizar aún más tu experiencia. La escribanía te permitirá obtener y modificar a tu gusto habilidades únicas para adaptarlas a tu estilo de juego por medio de efectos primarios, secundarios y terciarios que se pueden editar. En relación al contenido, el resto de versiones, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5, recibirán la expansión el día 18 de junio.

Killer Klowns from Outer Space: The Game - Lanzamiento 4 de junio de 2024

Plataformas: PS5, Xbox Series, PC.

Con ‘Killer Klowns from Outer Space: The Game’, Illfonic pretende aplicar todo lo aprendido en títulos tan conocidos como ‘Dead by Daylight’, ‘Ghostbusters: Spirits Unleashed’ o ‘Friday the 13th’ para dar un repaso a las propias bases del formato de disparo multijugador asimétrico. Para ejecutar este salto, el equipo ha optado por adoptar como telón de fondo el universo de la cinta de culto de los 80.

Ya metidos en jaleo, en el videojuego que se publica en Xbox Series X|S, PC y PlayStation, los jugadores podrán asumir el papel de los icónicos Killer Klowns, trabajando en equipos de tres y combinando sus habilidades únicas para cazar humanos con armas inusuales mientras desatan una invasión alienígena en la población de Crescent Cove. Por otro lado, también tendrás la oportunidad de luchar como un equipo de siete valientes ciudadanos, explorando en busca de botines, armas valiosas, evitando ser liquidado por los Payasos y luchando por sobrevivir. Algo que según parece no será algo sencillo.

Star Wars: Hunters - Lanzamiento 4 de junio de 2024

Plataformas: Switch, Móvil.

Es un juego multijugador que propone batallas en arenas con personajes muy variados y poco conocidos en la franquicia Disney. Cada luchador tiene sus propias habilidades, armas y las peleas se delimitan entre equipos de cuatro jugadores. Será posible elegir entre caballeros Jedi, Sith, droides, Stormtroopers y alienígenas de las más diversas apariencias. El desarrollador responsable del juego es Zynga, famoso por crear éxitos casuales para redes sociales, como el fenómeno ‘Farmville’. Actualmente pertenece al conglomerado Take-Two Interactive.

Estrenos de papel

En el panorama editorial abrimos la semana con ‘El alquimista’, la adaptación de la obra maestra de Paulo Coelho que publica Planeta Cómic. A continuación, nos introducimos de lleno en ‘Lobezno: El Viejo Logan’, todo un Must-Have de Marvel a cargo de Steve McNiven y Mark Millar, una epopeya apocalíptica protagonizada por el conocido personaje al mejor estilo de Mad Max que nos lleva varias décadas hacia el futuro. Concluimos el repaso de lecturas recomendadas con ‘El Acuanauta’ de Dan Santat, una aventura terrestre muy recomendable para lectores a partir de 9 años, protagonizada por lo mejor que puedes encontrar en el fondo del mar.

El Alquimista Planeta Cómic

El alquimista – Planeta Cómics

Esta es la historia de Santiago, un pastor andaluz que sueña con recorrer el mundo y localizar el tesoro más fabuloso jamás encontrado. Así, viaja desde su casa en España hasta los mercados de Tánger y de allí a las pirámides del desierto egipcio, donde le espera un encuentro mágico. Una historia con el poder de inspirarnos a perseguir nuestros sueños.

Marvel Must Have - Lobezno: El Viejo Logan / El Acuanauta Panini Comics / Astronave

Marvel Must-Have - Lobezno: El Viejo Logan - Panini Comics

Nadie sabe qué ocurrió la noche en que los héroes cayeron: Sólo que todos desaparecieron y el mal ha triunfado desde entonces. En el último medio siglo, nadie ha visto al hombre simplemente conocido como Logan. Pero algo le hará salir de las sombras. Su amigo Ojo de Halcón necesita recorrer miles de kilómetros para poner a su familia a salvo. Lobezno se prepara para el viaje de su vida.

El Acuanauta - Astronave

Desde que su padre desapareció en el mar, Sophia se pasa los días triste e intentando entretenerse en Aqualand, el parque marítimo que abrieron él y su tío. Su vida cambia cuando pilla a un acuanauta colándose en el laboratorio de investigación del parque y se da cuenta de que el viejo traje de buzo está pilotado por una banda de criaturas marinas que están intentando sabotear el parque. Cuando le explican que Aqualand es un lugar más siniestro de lo que parece, Sophia no duda en ayudar a la tripulación del acuanauta a liberar a los animales cautivos. Sin embargo, las cosas no son tan fáciles como aparentan.