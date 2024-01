Semana de videojuegos y cómics: Like a Dragon: Infinite Wealth y La Mosca, otros protagonistas del ámbito cultural

Una semana más atendemos a los estrenos más destacados tanto en el sector de los videojuegos como en el segmento de los cómics. En el plano interactivo el periodo comprendido entre el 22 y el 26 de enero estará marcado por un intenso aroma nipón a merced del esperado ‘Like a Dragon: Infinite Wealth’, desarrollado por Ryu Ga Gotoku Studio y publicado por SEGA. También destaca el debut para PC, PS4, Xbox One, Switch de ‘Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy’, la colección que integra la cuarta, quinta y sexta entrega de la serie de juristas de Capcom. Pero hay muchos más juegos que llegarán a nuestras consolas y PC, entre ellos el debut comercial de ‘Ancient Wars: Medieval Crusades’. En relación a las novedades editoriales, esta semana nos fijamos en la reedición en castellano del original de 2004 ‘La Mosca', que recupera un libro sencillamente especial, junto a otras interesantes historias, mundos y aventuras en papel. ¿Nos acompañas a descubrir todas estas novedades y alguna más?

Videojuegos de la semana

Así, el lunes 22 de enero se estrena ‘Graven’ (PC); ‘Pirates Journey’ (PC); ‘Rotten Flesh – Cosmic Horror Survival Game’ (PC) y ‘Aim in Space’ (PC). Tan solo un día después se espera la llegada de ‘Stumble Guys’ (Xbox One, Xbox Series); ‘Stargate: Timekeepers’ (PC); ‘B-17 Flying Fortress: The Mighty 8th Redux’ (PC); ‘Lil’ Guardsman’ (PC) y ‘Trans-Siberian Railway Simulator: Prologue’ (PC). El miércoles 24 de enero tiene cita ‘Enshrouded’ (PC); ‘Anomaly Agent’ (PC); ‘Roots of Yggdrasil’ (PC); ‘Heroes of Eternal Quest’ (PC); ‘Anomaly Agent’ (Xbox One, Xbox Series); ‘Climber: Sky is the Limit’ (Xbox One); ‘Remains’ (Xbox One, Xbox Series); ‘Saga of the Moon Priestess’ (Xbox One, Xbox Series) y ‘Shalnor Legends 2: Trials of Thunder’ (Xbox One, Xbox Series). El jueves comienzan su andadura entre los jugadores títulos importantes, como ‘Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy’ (PC, PS4, Xbox One, Switch); ‘Phantom Abyss’ (PC, Xbox Series); ‘Under Night In-Birth II Sys:Celes’ (PC, PS4, PS5, Switch); ‘Mad World – Age of Darkness’ – (PC); ‘Unforetold: Witchstone’ (PC); ‘Fractured Veil’ (PC); ‘Go Mecha Ball’ (PC, Xbox One, Xbox Series); ‘RIN: The Last Child’ (PC); ‘KRITIKA: ZERO’ (PC) y ‘Hidden Through Time 2: Myths & Magic’ (Xbox One, Xbox Series). El siempre bienvenido viernes nos traerá el plato fuerte de la semana ‘Like a Dragon: Infinite Wealth’ (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series), junto a ‘Into the Necrovale’ (PC); ‘Paper Lily – Chapter 1’ (PC) y el prometedor ‘Ancient Wars: Medieval Crusades’ (PC).

Ancient Wars: Medieval Crusades – 26 de enero

Plataformas: PC

La propuesta de Jotasoft Studios abandona su estado de formación en el Acceso Anticipado para PC dejando una estela de buenas sensaciones. Se trata un especimen diferenciado en el plano de los RTS (estrategia en tiempo real), con una jugabilidad muy divertida y mecánicas frescas que pretenden ofrecer a los amantes del género una experiencia con civilizaciones totalmente asimétricas, cientos de tácticas estratégicas diferentes, libertad para personalizar tropas, un sistema de unidades y un enorme árbol de unidades y habilidades. El conjunto también presume de multijugador con varios modos, así como una colección de mapas inspirados en ubicaciones históricas dónde librar las batallas, además de mapas especiales para la vertiente competitiva.

Like a Dragon: Infinite Wealth – 26 de enero

Plataformas: Xbox One, Xbox Series X|S, PS5, PS4 y PC

El nuevo capítulo de la franquicia RPG del estudio Ryu Ga Gotoku, ‘Like A Dragon: Infinite Wealth’ -anteriormente conocida como ‘Yakuza’-, en realidad, se corresponde al octavo título numerado de la saga. Al poco de emprender una nueva aventura, una inesperada cadena de eventos embarca a Kasuga Ichiban y Kazuma Kiryu -los dos protagonistas de la serie-, en un episodio que nos permite jugar con ambos personajes. Por un lado, contaremos con la presencia del peculiar Ichiban y por otro, al no menos popular Kazuma Kiryu, un hombre que se encuentra muy próximo a completar el viaje de su vida. Además de mezclar drama épico, humor con fórmulas de exploración de mundo abierto y combate por turnos, este será el capítulo más extenso de la franquicia.

Estrenos de papel

En cuanto a las novedades en el plano del noveno arte, nuestro periplo por los próximos siete días nos lleva hasta la publicación de una necesaria reedición de ‘La Mosca’ de Lewis Trondheim, que se acompaña de la provocativa, terrorífica y emotiva ‘Eight Billion Genies’ de Charles Soule. Con ‘La Carrera Del Siglo’, José Luis Munuera y Kid Toussaint nos trasladan hasta las bulliciosas calles de Missouri en 1904, donde se celebra la maratón más desastrosa de la historia del deporte. ‘Las Tierras De Ogon’ cierra esta interesante semana en el universo cómic con una obra que nos invita a adentrarnos en un nuevo mundo más allá de los límites de las Tierras de Arran, donde la violencia es la moneda de cambio.

La Mosca / Eight Billion Genies Planeta Cómc / Panini Comics

La mosca - Planeta Cómic

Tras muchos años sin contar con una necesaria reedición, los chicos de Planeta han recuperado esta irresistible obra de 2004 del autor francés Laurent Chabosy, más conocido por su seudónimo Lewis Trondheim, uno de los fundadores del sello independiente L'Association, así como un autor muy respetado del cómic europeo. Con ‘La Mosca’, Trondheim propone una historia sencillamente especial. El insecto volador calzado con un par de zapatos enormes nace (en un cubo de basura), vuela (por una cocina), come (manzana, azúcar, sal), casi se ahoga (en el fondo de una lata), se hace amiga de un escarabajo y se enemista con un gato y una araña (el origen de todos los problemas), recibe una descarga eléctrica en una tostadora y se convierte, en unos pocos cuadros, en algo gigantesco y terrorífico.

Eight Billion Genies – Panini Comics

Charles Soule (‘Inhumanos’, ‘Daredevil’) y Ryan Browne (‘God Hates Astronauts’) nos traen una de las obras más provocativas y terroríficas del año. La cuestión es la siguiente: si pudieras hacer un deseo realidad, ¿qué querrías? ¿Y si todo el mundo sobre la faz de la Tierra pudiera cumplir su deseo? Eso son ocho mil millones de personas. Ocho segundos después de que los genios mágicos garanticen un deseo a cada persona, el mundo se transformará para siempre.

Las Tierras de Ogon / La Carrera del Siglo Yermo / Astiberri Ediciones

Las Tierras De Ogon - Yermo

Más allá de los límites de las Tierras de Arran, donde suceden los acontecimientos de Elfos y Enanos, se encuentran las Tierras de Ogon, un nuevo continente poblado de razas y especies distintas, ajenas a todo lo que sucede en las Tierras de Arran. La nueva serie de Jean- Luc Istin, Nicolas Jarry, Kyko Duarte y Alex Sierra nos adentra en este nuevo mundo de inspiración africana, donde la violencia es la moneda de cambio y el dominio de la magia negra puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte.

La Carrera Del Siglo - Astiberri Ediciones

30 de agosto de 1904, terceros Juegos Olímpicos de nuestra era. En las bulliciosas calles de San Luis (Misuri, Estados Unidos), se celebra la maratón más desastrosa de la historia del deporte. Con una terrible marca de 3 horas, 28 minutos y 53 segundos, tan solo 14 de los 32 corredores consiguen acabar la maratón más lenta y tramposa de todos los tiempos. Entre sus condiciones se impusieron temperaturas muy elevadas, una señalización negligente del recorrido o el primer caso registrado de dopaje organizado, combinado con otras situaciones extrañas, como un atleta que realizará parte del recorrido en coche.