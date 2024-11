Semana de videojuegos: Nine Sols y Neon Blood marcan los estrenos entre el 25 y el 29 de noviembre

Nos acercamos al cierre de noviembre con una semana llena de lanzamientos en el panorama de los videojuegos. Como ya es costumbre, te traemos una recopilación de sus estrenos más esperados, junto a algunas propuestas menos conocidas, pero igualmente interesantes. Entre el 25 y el 29 de noviembre de 2024, se pondrán a disposición de los jugadores títulos para Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, dispositivos móviles y PC.

Mucho donde elegir

En primer lugar, destacamos ‘Nine Sols’, un juego de plataformas y acción en 2D con una narrativa rica y dibujada a mano, que llega a las consolas tras su aplaudido paso por PC. Otro título que nos genera altas expectativas es ‘Neon Blood’, un RPG de aventura gráfica cyberpunk con una estética 2.5D, que utiliza sprites en PixelArt 2D y entornos 3D. Además, ‘Critter Café’ nos invita a crear y administrar una cafetería, cuidar criaturas y explorar misteriosos portales en un entorno relajante y colorido.

Pero esto no es todo; otros juegos también debutan esta semana, como ‘30 Birds’ para PC. En esta experiencia, los jugadores siguen a una joven detective llamada Zig, que es enviada a la bulliciosa Ciudad Farol para localizar a un científico, acompañada por Abubi, una abubilla humorista que la ayudará en su misión. Mientras explora esta fascinante ciudad, resolverá puzles y se encontrará con una serie de excéntricos personajes.

Otro título a tener en cuenta es ‘Shines Over: The Damned’, un juego de terror experimental en primera persona desarrollado por Firenut Games, que promete poner a prueba tus sentidos y cuestionar tu percepción de la realidad. Aquí no tendrás nombre, memoria ni armas. Estarás únicamente acompañado por tu fiel perro pastor alemán, que te guiará a través de un mundo oscuro y aterrador. Para terminar, relajamos el ambiente con ‘Critter Café’ para Switch y PC, que nos invitará a gestionar una cafetería atendida por adorables criaturas. Con el objetivo de crear un entorno acogedor, atenderás a los clientes y expandirás tu negocio en un entorno colorido y relajante.

Videojuegos de la semana

El lunes 25 de noviembre se producirá el estreno de 'Nine Sols’ (Xbox One, Xbox Series S|X, PS5, Switch); ‘Acquaint’ (PC); ‘Christmas Countdown’ (PC); ‘Deliverance’ (PC); ‘ETO’ (PC); ‘Fury!’ (PC); ‘Galactic Slice’ (PC); ‘Master Leaf Blower’ (PC); ‘Nuclear Frost’ (PC); ‘Scary Granny’ (PC); ‘Sin Slayers: Reign of The 8th’ (PC); ‘Waifu Simulator: Horem Edition’ (PC) y ‘Wild Country’ (PC).

El martes debuta ‘Clocknockers 3’ (PC); ‘Critter Café’ (Switch, PC); ‘Glow Storm’ (PC); ‘Jump Over It!’ (PC); ‘Kill Me If You Can: Multiplayer Edition’ (PC); ‘Molo's Revenge’ (PC); ‘Neon Blood’ (PC); ‘Nine Sols’ (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Switch); y ‘Shines Over: The Damned’ (Xbox One, Xbox Series X|S).

El 27 de octubre se reserva para ‘Bulletproof Tank Adventure’ (PC); ‘Crystal Breaker’ (PC); ‘FLOOR X’ (PC); ‘Glitch Hero’ (PC); ‘Hero Rescue’ (Switch); ‘Magehunter: Phoenix Flame’ (PC); ‘Manaballs’ (PC); ‘Platform 8’ (Switch); ‘Santa's Chimney Quest’ (Switch); ‘Slime Puzzle Story’ (PC); ‘Space Kitten: An Easy Survival Game’ (PC); ‘Tribe: Primitive Builder’ (PC, Xbox Series X|S) y ‘Weird Wormholes’ (PC)

El jueves 28 está previsto el lanzamiento de ‘30 Birds’ (PC); ‘Alchemy Laboratory: Simulator’ (PC); ‘Beyond Hanwell’ (Xbox Series X/S); ‘Beyond Memories - Tale of the Lost Souls’ (Switch); ‘Blue Hunter’ (PC); ‘Crystal Breaker’ (Switch); ‘Dungeons of Dreadrock 2 - The Dead King's Secret’ (Switch); ‘Enigma of Fear’ (PC); ‘Glitch Hero’ (Xbox Series X|S, Switch); ‘Hellgate Senigallia Remake’ (PC); ‘Monster Truck Arena: Battle Royale’ (Switch); ‘MXGP 24: The Official Game’ (Xbox Series X/S); ‘Penguin's Road’ (Xbox One, Xbox Series X|S); ‘Pet Clinic Simulator’ (Switch) y ‘Snow Bros. Wonderland’ (PS5, PS4, Switch, PC)

Por último, el viernes 29 de noviembre se publica ‘Archetype and the Four Winds of Hell’ (PC); ‘Astronaut Adventure’ (PC); ‘Bamboo Retro Run’ (Switch); ‘Cursed Feed’ (Xbox Series X|S, Switch); ‘Footages’ (PC); ‘Furious Bikers’ (PC, Xbox Series X|S); ‘Frontline Footage’ (PC); ‘Luddite’ (PC); ‘Mission in Snowdriftland’ (Switch); ‘Om Nom: Run 2’ (Switch); ‘RTS Tactical Warfare: Siege Survival’ (PC); ‘Sea Of Radiation 2’ (PC); ‘Pure Mini Golf’ (Xbox, Switch); ‘We Are Alive’ (PC); ‘Who Killed’ (PC) y ‘Z Virus: Outbreak’ (PC)

Al detalle

Nine Sols - Lanzamiento: 26 de noviembre de 2024

Plataformas: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Switch

Varios meses después de su llegada a PC, esta aventura Taopunk 2D también se prepara para aterrizar en consolas PlayStation, Switch y Xbox, incluido el catálogo de Game Pass. Es un juego que se inspira en el estilo de los metroidvania clásicos, con un sistema de combate que recuerda a los títulos como ‘Sekiro: Shadows Die Twice’ y ‘Hollow Knight’. Aquí tomarás el control de Yi, un héroe olvidado que busca recuperar su buen nombre enfrentándose a caprichosas deidades.

El protagonista de esta experiencia de desplazamiento interactivo se llama Yi y es un héroe olvidado que, para recuperar su buen nombre, tendrá que enfrentarse a las caprichosas deidades del Sol. En el papel de este aventurero, deberás explorar una dimensión que combina elementos ciberpunks con el taoísmo y el folklore milenario de las civilizaciones del Lejano Oriente.

Neon Blood - Lanzamiento: 26 de noviembre de 2024

Plataformas: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Switch

Neon Blood es un RPG de acción que sumerge a los jugadores en un mundo distópico con una estética cyberpunk vibrante y llena de vida. Ambientado en el año 2053, el juego nos presenta a Axel McCoin, un ex-detective de policía que se ve atrapado en una red de poder y corrupción dentro de la ciudad de Viridis. La ciudad está dividida entre la peligrosa Blind City y la lujosa Bright City, y será tarea de Axel desentrañar una conspiración que amenaza con destruir lo poco de paz que queda en el lugar.

De 'Neon Blood' destaca su sistema de combate dinámico, que fusiona elementos de acción con mecánicas de rol. Podrás mejorar las habilidades de Axel, personalizando su equipo y adaptando las tácticas para enfrentarse a diferentes tipos de enemigos. La experiencia promete profundidad no solo en su jugabilidad, sino también en su narrativa, que aborda temas de desigualdad social, control corporativo y la lucha por la justicia en un mundo completamente desmoronado. Con una estética que recuerda a clásicos como ‘Blade Runner’, el juego aprovecha al máximo los entornos en 3D modelados, mientras que sus sprites en 2D mantienen el estilo retro que caracteriza a las obras de este género.

Snow Bros. Wonderland - Lanzamiento: 28 de noviembre de 2024

Plataformas: PS5, PS4, Switch, PC

Después de más de tres décadas de historia, ‘Snow Bros.’ regresa con ‘Snow Bros. Wonderland’, un capítulo que reimagina el clásico juego de plataformas con una estética moderna centrada en la jugabilidad cooperativa. A diferencia de títulos anteriores de la saga, que se presentaban en 2D, esta entrega introduce gráficos isométricos en 3D, mientras mantiene intacta la esencia del juego original: convertir monstruos en bolas de nieve y lanzarlas para derrotar a los enemigos.

El juego sigue las aventuras de los hermanos de nieve, Nick y Tom, que deben salvar a las princesas Puripuri y Puchipuchi una vez más, pero esta vez lo hacen con un arsenal de nuevas habilidades y en niveles mucho más complejos. Lo que distingue este nuevo capítulo es la inclusión de hasta cuatro jugadores en la misma partida, característica que promete partidas cooperativas más divertidas y desafiantes.