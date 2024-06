A qué hora y dónde ver el lanzamiento del megacohete Starship de SpaceX.

Starship ya está lista para volar de nuevo. Tras haber recibido este martes la autorización de la Administración Federal de Aviación, FAA por sus siglas en inglés, SpaceX tiene vía libre para hacer despegar por cuarta vez el que es el cohete más grande y potente que se ha construido. Lo hará este jueves 6 de junio desde la Starbase que la compañía de Elon Musk opera en Texas. Será al amanecer allí y a las 14:00 horas en España cuando se abrirá la ventana de lanzamiento que tendrá una duración de 2 horas, hasta las 16:00.

La retransmisión del lanzamiento podrá seguirse a través de la cuenta de SpaceX en X, la antigua Twitter, y desde la web de SpaceX. Se iniciará media hora antes de abrirse la ventana de lanzamiento, a las 13:30, hora peninsular española. No lo habrá a través de su canal de YouTube, pero se podrá seguir también en dicha plataforma a través de canales especializados como NASASpaceflight. Cuando la retransmisión esté habilitada, este artículo se actualizará para que también pueda seguirse desde aquí.

