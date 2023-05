¿Submarinos no tripulados españoles? Navantia, SAES y Perseo quieren desarrollarlos para misiones especiales

Son varios los países con proyectos en marcha para incorporar en sus marinas de guerra submarinos no tripulados capaces de llevar a cabo misiones a las que los sumergibles tradicionales no llegan. Por este motivo, la compañía española Navantia no ha querido quedarse atrás y ha puesto en marcha una hoja de ruta para incorporar a su catálogo de productos toda una gama de soluciones basadas en vehículos no tripulados (UxV) para, de ese modo, cubrir todo el abanico de misiones a ejecutar en los diferentes dominios, naval, aéreo y terrestre, para las que este tipo de plataformas supongan una superioridad táctica. Esta hoja de ruta se enmarca en el Horizonte 5.0 de la compañía, un plan a largo plazo con el que Navantia pretende reforzar su negocio de Sistemas como actividad ‘core’ junto a la construcción naval, los servicios inteligentes y las energías verdes.

En el ámbito submarino quiere ir de la mano de la empresa SAES, líder en acústica y electrónica submarina, con casi 35 años de experiencia en el desarrollo de tecnologías en este campo. Su papel pasaría por aportar su tecnología relativa con sonar, comunicaciones submarinas y conceptos de operación para las distintas misiones. El objetivo de la compañía, también española, tiene una doble vertiente: colaborar en su desarrollo para hacerlos realmente autónomos, y emplearlos en conjunto con otros sistemas de desarrollo propio para proporcionar soluciones en defensa submarina desde el ámbito de sus líneas de negocio.

La tercera pata del proyecto sería Perseo Techworks, compañía especializada en UxV, simulación numérica, electrónica embarcada, prototipado rápido, fabricación aditiva, IoT e inteligencia artificial. Dispone de amplio conocimiento y experiencia en el sector, con presencia en diferentes proyectos europeos e I+D+i en el ámbito nacional.

SAES y Perseo, junto con Abance Ingeniería y servicios, Arisnova, y Eolos Floating Lidar Solutions, participan en el proyecto E-Park+, liderado por Navantia, que busca desarrollar soluciones para digitalizar la operación y mantenimiento de parques eólicos marinos mediante el uso de vehículos no tripulados junto a otras empresas del sector.

En la feria FEINDEF que se celebra hasta hoy en Madrid se ha exhibido un prototipo de UUV con características diferenciadoras que le permitirían abarcar una multitud de misiones. Esta primera aproximación está enfocada a su uso en misiones antiminas (MCM), si bien sobre el mismo desarrollo y con pocas modificaciones se estudia su posible aplicación como sensor avanzado o munición de merodeo (‘loitering’).

El director de Tecnologías y Transformación Digital y de Sistemas y Servicios de Navantia, Donato Martínez Pérez de Rojas, el presidente y CEO de SAES, Joaquín López Pagán, y el CEO de Perseo Techworks, Sergio Olmos Guío, han expresado su compromiso de colaborar para impulsar la innovación en el ámbito de vehículos autónomos submarinos.

“Los vehículos no tripulados son un activo de creciente importancia para las Fuerzas Armadas y para aplicaciones civiles. Navantia cuenta ya con experiencia en el desarrollo de buques no tripulados de superficie (USV) y junto con SAES y Perseo queremos ampliar nuestro catálogo a los destinados al dominio submarino”, ha señalado Donato Martínez.

Según el presidente de SAES, Joaquín López Pagán, «en SAES estamos comprometidos con el desarrollo de tecnologías sostenibles en el sector naval. Nuestra experiencia en acústica y electrónica submarina nos sitúa como uno de los principales actores para dotar de autonomía a los vehículos no tripulados y colaborar en su desarrollo para hacerlos realmente autónomos. Además, al no necesitar tripulantes humanos, estos vehículos son una opción más segura y económica para llevar a cabo misiones de defensa y aplicaciones civiles».

“El desarrollo de sistemas no tripulados necesita unas tecnologías y metodologías de trabajo específicas para desarrollos competitivos. Perseo Techworks trabaja en estas tecnologías habilitantes dentro de un esquema de trabajo que permite rápidas iteraciones, en la que la simulación, el prototipado rápido y la capacidad de test y ensayo se entrelazan para crear productos con tiempos de desarrollo muy reducidos y adaptables a un mercado en constante cambio”, indica Sergio Olmos Guío.