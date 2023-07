The Sphere, el increíble estadio esférico de 111 metros de alto que por fuera es una gigantesca pantalla LED.

Las Vegas cuenta con una nueva atracción que se abrirá el próximo mes de septiembre y promete convertirse en el mayor atractivo arquitectónico y publicitario de la ciudad. The Spherees un estadio completamente esférico, como indica su nombre, de 111 metros de alto, aproximadamente una torre de 35 pisos, y 157 de ancho cuyo exterior está completamente recubierto de pantallas LED. Esta esfera se iluminó por primera vez el pasado 4 de julio en una serie de pruebas en las que se proyectaron imágenes que casaban perfectamente con su forma, como las de un ojo parpadeando, un balón de baloncesto, el planeta Tierra o la Luna, todo a tamaño gigante y como si hubiera sido plantado en las calles de Las Vegas.

MSG spending $2.3B to build the Las Vegas Sphere and make the world’s biggest eyeballs ever is totally worth it pic.twitter.com/OOQ7JYVZN8

Sphere Entertainment comenzó la construcción del estadio esférico en 2019 y planea abrir sus puertas el próximo 29 de septiembre. La edificación, que ha costado 2.300 millones de dólares, será un espacio para conciertos, proyecciones y eventos deportivos con una capacidad de 17.600 asientos en su interior y un total de 20.000 espectadores, incluyendo a los que están de pie. El interior no ha sido aún revelado, pero se sabe que contiene una pantalla curva con resolución 16K, 76 metros de alto y abarca un área de 48.000 m², similar al de tres campos de fútbol.

El audio promete ser otra experiencia sin igual con 160.000 altavoces que proporcionan el mismo sonido en cada rincón de The Sphere. La compañía asegura que los clientes que hablen otras lenguas diferentes al inglés podrán disfrutar del audio en su propio idioma sin necesidad de auriculares y que hasta 10.000 de los asientos podrán experimentar tecnología 4D con respuesta háptica, efectos ambientales como viento, cambios de temperatura y diversos olores.

The new sphere in Las Vegas is the coolest building I’ve ever seen.



It features 580K square feet of fully-programmable LED lighting to produce life-like images visible from miles away.



And the story behind it is wilder than the videos it creates:



A THREAD



1/16 pic.twitter.com/UO7FPJK2CN