Todas las aplicaciones a las que puedes conectar ChatGPT para sacarle el máximo partido.

Si hay algo en lo que Gemini y Copilot adelantan a ChatGPT es en la integración con otras aplicaciones. Google y Microsoft tienen la ventaja de contar con un amplio abanico de plataformas nativas, mientras que OpenAI debe hacerlo con las de terceros, pero esta distancia se está acortando. La compañía ha anunciado que ChatGPT ahora permite a los usuarios acceder a servicios de almacenamiento en la nube como Google Drive, Dropbox, Box, SharePoint y OneDrive, así como consultar directamente hojas de cálculo y documentos guardados. Esto habilita peticiones como: '¿Cuál fue la facturación de mi empresa en el primer trimestre del año pasado?' o '¿Cuántas veces tomé el ferry durante mi viaje a Italia?'.

'ChatGPT estructurará y presentará claramente los datos -respetando los permisos de acceso existentes a nivel de usuario- e incluirá citas extraídas de los documentos', indica la compañía en un comunicado.

Además, los usuarios del plan ChatGPT Team en macOS, los ordenadores de Apple, pueden utilizar el nuevo modo Grabación, diseñado para tomar notas de reuniones, sesiones de tormentas de ideas o las que quiera tomar constancia el usuario hablando en voz alta. Las transcripciones incluyen citas con marcas de tiempo y tareas pendientes extraídas automáticamente. Este plan tiene un coste de 25 dólares por persona al mes; más adelante llegará a los planes Plus, Pro, Enterprise y Edu en todas las plataformas.

La conexión con servicios de almacenamiento externos se está desplegando gradualmente para los planes ChatGPT Team, Enterprise y Edu (la versión académica). Según ha indicado la compañía, el Espacio Económico Europeo, Suiza y Reino Unido están, por el momento, excluidos y aquí los conectores continúan limitándose a Google Drive y OneDrive, incluidos en las suscripciones de pago hace un año y actualmente disponibles también para los usuarios de cuentas gratuitas.

Estas nuevas funciones forman parte del esfuerzo de OpenAI por reforzar su presencia en el mercado empresarial frente a gigantes como Google o Microsoft, todos embarcados en una carrera por dominar el sector de la inteligencia artificial generativa que se estima podría superar el billón de dólares en ingresos antes de siete años.

OpenAI lanzó ChatGPT Enterprise en 2023 con clientes como Block, Canva, Estée Lauder o PwC. En enero de 2024 siguió con ChatGPT Team, orientado a pymes y equipos reducidos. Actualmente, la compañía afirma tener 3 millones de usuarios empresariales de pago, frente a los 2 millones registrados en febrero.

Los conectores externos que se están desplegando para los planes Plus, Pro, Team, Enterprise y Edu son:

Los administradores de TI también pueden crear conectores personalizados mediante el Model Context Protocol (MCP), lo que permite integrar fuentes de datos internas dentro del entorno de ChatGPT.

