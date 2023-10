Apex Legends - Ignición: reunimos todo lo necesario para sacar provecho a la Temporada 19.

Quedan pocas horas para el debut de ‘Ignición’, la nueva temporada de ‘Apex Legends’ prevista para estrenarse el 31 de octubre, la cual que presentará a “Conduit”, una nueva “Leyenda” que guarda cierta conexión con ‘Titanfall 2’. De hecho, sabemos que el Battle Royale se desarrolla en el mismo universo que el juego de robots, pero hasta ahora los grandes titanes metálicos nunca han sido representados en este plano. En todo caso, puedes esperar una etapa cargada de contenido inédito, objetos interesantes y la mencionada nueva leyenda: una pequeña titán del optimismo que no deberías subestimar, aunque siempre se muestre llena de entusiasmo y alegría en el campo de juego.

La incorporación del personaje trae aparejada una habilidad pasiva inédita: “Velocidad de salvadora”, que “Conduit” emplea como ráfaga de velocidad cuando corre hacia un compañero fuera del alcance táctico. En el mismo plano también se confirma otra habilidad táctica: “Transferencia radiante”, que envía una oleada de energía a un compañero de equipo generando escudos temporales cuando esté en peligro. “Barricada de energía” es su habilidad definitiva y despliega una serie de dispositivos de interferencia de escudo que daña y ralentiza a los enemigos.

