Apex Legends: La evolución de los Battle Royale es completamente gratuita

Si hay algo que triunfe entre los jugadores más “avispados” es la tendencia. Actualmente estamos inmersos en otra ola de Battle Royale, esos videojuegos multijugador donde comenzamos con poco arsenal y, a medida que transcurre la partida, debemos ir haciéndonos con un equipo lo suficientemente competente como para ser los últimos en quedar en pie. El entretenimiento digital es así: cuando algo funciona sólo queda mejorarlo sin que pierda esencia, y en eso se ha centrado Respawn Entertainment, también responsables de franquicias tan emblemáticas como ‘Titanfall’ o el glorioso ‘Star Wars Jedi: Fallen Order’.

De hecho, tanto desarrolladora como editora llevan ya unos meses construyendo, a base de actualizaciones y temporadas nuevas, uno de los videojuegos gratuitos más sorprendentes: ‘Apex Legends’, un título que levantó algunas cejas en sus comienzos, pero que actualmente, tras 11 temporadas en activo, se ha convertido por méritos propios en una de las opciones más frescas, frenéticas y divertidas de la temporada navideña. ¿Preparados para combatir en escuadrones de tres? Llamad a algunos amigos porque la guerra está a punto de comenzar.

Donde caben dos caben tres

Comenzaremos comentando la esencia de ‘Apex Legends’, que no es otra que la de dotar al popular género del Battle Royale una vuelta de tuerca más. Aquí no jugaremos en solitario -salvo que así lo deseemos en su modo correspondiente-, sino que el grueso de la diversión reside en formar escuadrones de tres jugadores y luchar contra otro equipo. ¿Dónde? Pues en un mapa extraordinariamente grande en el cual, como decíamos, debemos ir explorando cada recoveco para hacernos con el arsenal necesario lo antes posible para diezmar al contrario. El tiempo es oro, y si nos dormimos en los laureles es muy probable que el pelotón contrario haya encontrado un arma con el que darnos caza antes de que comencemos a andar por el terreno.

Por supuesto cada partida es un mundo, pues la ubicación de las armas y su potencial es desconocida en todo momento. Aquí lo interesante y el objetivo del juego es la supervivencia, y para ello tendremos que escoger, a diferencia de otros exponentes del género, a una de las 19 leyendas que componen la obra. Cada personaje cuenta con sus propias habilidades y peculiaridades que harán de la partida un encontronazo directo, o una misión al estilo guerra fría con posiciones casi inmóviles, o un duelo de francotiradores… sea como fuere, las combinaciones entre leyendas hacen que cada encuentro sea único. Combinar los personajes es fundamental para poder sobrevivir, y la comunicación con el equipo es, de hecho, uno de los principales elementos a tener en cuenta si queremos llegar a buen puerto. ‘Apex Legends’ no es un videojuego solitario, al contrario, aquí se premia la estrategia, la comunicación y la simbiosis entre jugadores.

Para ello, el estudio ha perfilado y consagrado un sistema de comunicación no verbal que encaja perfectamente con los comandos, ya sea con el controlador de juego o con el binomio formado por teclado y ratón. Gracias a éste, los jugadores podrán comunicarse sin necesidad de hablar, estableciendo en todo momento las necesidades y teorías sobre dónde están los enemigos sin alzar la voz, lo que deja al sistema de sonido libre para escuchar los pasos del enemigo, que no resulta baladí. De esta manera, podremos pedir salud en un lugar determinado; comentarle al escuadrón que vamos parcos de munición; centrar la atención en nosotros porque nos están atacando… y un largo etcétera que, orgánicamente, iremos descubriendo a medida que juguemos encuentros.

Temporada 11… ¡y las que quedan!

Como adelantábamos al inicio, ‘Apex Legends’ es un videojuego que puede disfrutarse de principio a fin -aunque no haya un final propiamente dicho- de manera gratuita. De hecho, el estudio continúa equilibrando la balanza introduciendo, en cada temporada, nuevas leyendas y entornos en los que combatir y cooperar. La acogida del videojuego es tan amplia que nuestras partidas en el modo online han sido rápidas y frenéticas… y el sistema de comunicación hace que no nos importe en ningún momento si jugamos con gente que habla nuestro idioma o no.

Por otra parte, y esto va enfocado a los jugadores que quizá vean con recelo el hecho de que sea un videojuego gratuito, la obra mantiene un equilibrio bastante sorprendente con respecto a la experiencia y el progreso de la temporada. Esto significa que no tendremos que desembolsar ni un euro para poder divertirnos, quedando los micropagos relegados a los elementos cosméticos y de diferenciación para los más puristas. De esta manera, ‘Apex Legends’, se reafirma en una posición predominante que recoge los frutos de una de las propuestas más divertidas del saturado espectro que contempla el género. Además, que el videojuego rinda estupendamente tanto en videoconsolas de sobremesa como en los ordenadores más humildes hace que la experiencia sea fantástica en cualquier plataforma.