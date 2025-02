Capcom Fighting Collection 2 anuncia planes de lanzamiento para otros ocho clásicos de peleas

El 16 de mayo, tendremos la oportunidad de redescubrir algunos de los títulos de lucha más emblemáticos de Capcom en ‘Capcom Fighting Collection 2’. La nueva recopilación reunirá ocho juegos clásicos, algunos de los cuales marcaron una época para los aficionados al género de lucha. Con títulos como ‘Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001’, ‘Power Stone 2’ y ‘Street Fighter Alpha 3 UPPER’, la colección ofrece la posibilidad de revivir estos arcades y disfrutar de algunas mejoras que pretenden optimizar las experiencias de juego originales.

Mejorado y online

La incorporación de modos online es una de las características clave que se integran en el volumen. Es decir, los jugadores podrán disfrutar de partidas clasificatorias, casuales y cooperativas con un código de red con “rollback” actualizado que promete mejorar la estabilidad y la fluidez de los combates. Además, la colección incluirá un sistema de guardado rápido, que facilitará el progreso sin perder tiempo en largas sesiones de juego.

En combinación a las mejoras técnicas, ‘Capcom Fighting Collection 2’ incluirá una galería con más de 600 piezas de arte, que nos permitirán explorar más a fondo el legado visual de estos clásicos. También se habilitará un espacio con un archivo de música con 400 canciones con algunas de las melodías inolvidables de estos títulos.

Pre-order Capcom Fighting Collection 2 to obtain two bonus CAP-JAMS songs for the music player:



Soy Sauce for Geese - Arranged by CAP-JAMS

Rival Schools Medley - Arranged by CAP-JAMS



👊 https://t.co/XZfSZzR6ajpic.twitter.com/hz4cS2opkv — Street Fighter (@StreetFighter) February 5, 2025

Características de personalización

También se ha prometido un menú EX que permitirá realizar ajustes en las mecánicas de juego. Un ejemplo es la opción de editar personajes en ‘Project Justice’ o modificar la jugabilidad en ‘Mark of the Millennium 2001’, particularmente útil para aquellos que buscan algo más allá de la experiencia básica.

Los ocho títulos incluidos en la colección son los siguientes:

Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 Pro

Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001

Capcom Fighting Evolution

Street Fighter Alpha 3 UPPER

Project Justice

Power Stone

Power Stone 2

Plasma Sword: Nightmare of Bilstein

Requerimientos técnicos

Si bien la colección traerá una versión mejorada, los requisitos del sistema continúan mostrándose accesibles para la mayoría de equipos medios. Los requisitos mínimos incluyen un procesador Intel Core i5 o AMD FX-8300, con 4 GB de RAM y una tarjeta gráfica equivalente a una NVIDIA GeForce GTX 760 o AMD Radeon R9 290x.

Requisitos mínimos:

Requiere un procesador y sistema operativo de 64 bits; Sistema operativo: Windows 10/Windows 11; Procesador: Intel Core i5-4460, AMD FX-8300; Memoria: 4 GB RAM; Tarjeta de vídeo: NVIDIA: GeForce GTX 760 con 2 GB de RAM de vídeo, AMD: Radeon R9 290x con 4 GB de RAM de vídeo; DirectX: Versión 11; Red: Conexión a Internet de banda ancha; Almacenamiento: 4 GB de espacio disponible; Tarjeta de sonido: DirectSound (DirectX 9.0c o posterior).

Requisitos recomendados:

Requiere un procesador y sistema operativo de 64 bits; Sistema operativo: Windows 10/Windows 11; Procesador: Intel Core i5-4460, AMD FX-8300 (o superior); Memoria: 4 GB RAM; Tarjeta de vídeo: NVIDIA: GeForce GTX 970 con 4 GB de RAM de vídeo, AMD: Radeon RX480 con 4 GB de RAM de vídeo; DirectX: Versión 11; Red: Conexión a Internet de banda ancha; Almacenamiento: 4 GB de espacio disponible; Tarjeta de sonido: DirectSound (DirectX 9.0c o posterior).

Con su lanzamiento previsto para el 16 de mayo, los jugadores de PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC, con compatibilidad en PS5 y Xbox Series, tienen mucho que esperar de esta nueva recopilación, que no solo rinde homenaje al legado de Capcom, sino que también da a los títulos clásicos un lugar en la era contemporánea del juego en línea.