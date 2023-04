Cruz Roja solicita a los jugadores que se abstengan de cometer crímenes de guerra.

Aunque los actuales juegos militares son extremadamente precisos en la reproducción de armamento y equipo militar, en muchos de los conflictos bélicos que representan se permite a los participantes cometer actos que estarían penados en la guerra real. Como respuesta a esta dinámica, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha organizado un nuevo movimiento destinado a concienciar a los jugadores sobre las consecuencias de cometer crímenes de guerra y evitar estos comportamientos en sus sesiones de juego.

El movimiento, conocido como “Play by the Rules” (Juega según las reglas), reúne a varios streamers y productores de contenido especializados en videojuegos de disparos con la intención de demostrar que se puede seguir disfrutando de estos programas sin violar unas reglas establecidas en base a las leyes y costumbres de la guerra, que decreta prohibiciones desde malos tratos a prisioneros hasta asesinatos de civiles y genocidios, entre otras situaciones de batalla.

“Todos los días, muchas personas participan en juegos ambientados en zonas de conflicto directamente desde sus sofás. Pero, ahora mismo, los conflictos armados se están dando más que nunca”, asegura Cruz Roja. “Y para las personas que sufren sus efectos, este conflicto no es un juego. Destruye vidas y deja comunidades devastadas. Por lo tanto, te desafiamos a jugar con las verdaderas Reglas de la Guerra, para demostrar a todos que incluso las guerras tienen reglas – que protegen a la humanidad en los campos de batalla en la vida real.”

Exciting news! I am teaming up with the International Red Cross @ICRC to play Tarkov by the real Rules of War. These rules help protect humanity IRL. It will be a different experience than how we normally game, so watch me Play by the Rules LIVE on Twitch, Saturday April 15th!… pic.twitter.com/ggusrIFnQ5