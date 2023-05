Lords of the Fallen: el prometedor juego de rol y fantasía oscura anuncia planes de estreno.

El estudio Hexworks nos invita a enrolarnos en un viaje épico a través de un vasto y traicionero mundo cuando el esperado RPG de acción y fantasía oscura, ‘Lords of the Fallen’, se lance en todo el mundo el viernes 13 de octubre de 2023. Como sucesor espiritual de la entrega original de 2014, supone un reinicio completo de la franquicia en PC, PS5 y Xbox Series X|S.

La esperada fecha de lanzamiento se ha anunciado mediante un nuevo tráiler de cuatro minutos, en el que por fin se ofrece una visión ampliada de su jugabilidad, desarrollada con el motor Unreal Engine 5. Según detallan desde la desarrolladora, a través de desafiantes y rápidos combates, junto a colosales batallas contra jefes finales, los usuarios viajarán por los mundos paralelos de los vivos y los muertos para derrocar a Adyr, el dios demonio.

‘Lords of the Fallen’ propone una nueva aventura de fantasía épica en un mundo interconectado cinco veces más grande que el del juego original. Tras una época en la tiranía más cruel, el dios Adyr fue por fin derrotado. Pero los dioses no desaparecen para siempre. En la actualidad, eones más tarde, la resurrección de Adyr está cerca. En el papel de uno de los Cruzados Negros, la aventura nos propone viajar por el reino de los vivos y el de los muertos en esta extensa experiencia de RPG con jefes colosales, un sistema de combate rápido y desafiante, emocionantes encuentros con personajes e historia inmersiva.

Saul Gascon, Productor Ejecutivo de la desarrolladora asegura que: "Estamos encantados de anunciar la fecha de lanzamiento de Lords of the Fallen, un juego que nuestro equipo ha estado creando con mucho cariño durante los últimos años. Para celebrarlo, compartimos una mirada más profunda a los horrores de Mournstead, un mundo de fantasía oscura y envolvente que desafiará incluso a los jugadores más valientes”.

Hath thou the courage to tame the darkness? Ascend to Orius with the LORDS OF THE FALLEN Collector's Edition, featuring a 19cm model of the Dark Crusader and LED-fitted display case.



