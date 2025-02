RoadCraft: La demo jugable llega a Steam con un anticipo de su formato de simulación de reconstrucción

Con la demo jugable de ‘RoadCraft’, Focus Entertainment y Saber Interactive han dado un paso muy importante antes de publicar lo que promete ser una de las propuestas más interesantes del género de simulación durante los próximos meses. Disponible hasta el 3 de marzo en el Steam Next Fest, esta versión de prueba gratuita nos permite experimentar las mecánicas principales de un juego que mezcla la conducción, maquinaria pesada y la reconstrucción de infraestructuras en un mundo abierto. Con su lanzamiento oficial previsto para el 20 de mayo de 2025, anticipa una experiencia que no pasará desapercibida para los amantes de la simulación y la gestión de recursos.

En ‘RoadCraft’, asumes el rol de un experto reconstructor, una figura encargada de revitalizar áreas devastadas por desastres naturales. A lo largo del juego, los objetivos pasan por emplear una impresionante flota de vehículos de construcción, limpiar escombros y reconstruir infraestructuras clave como carreteras y puentes, que son esenciales para restaurar la movilidad y la vida en las regiones afectadas.

La demo incluye tres mapas, cada uno con sus propias características. Estos entornos están diseñados para experimentar cómo se maneja la maquinaria pesada y cómo se gestionan los recursos mientras se lleva a cabo la reconstrucción. En todo caso, parece que estos mapas son solo una pequeña muestra de lo que está por venir, ya que la versión completa contará con más áreas y misiones que ampliarán aún más las posibilidades del juego.

Pero si hay un elemento que sus creadores señalan es su orientación hacia la simulación realista de operaciones de maquinaria de construcción. Para ello, las mecánicas de juego combinan conducción, manipulación de vehículos y una gestión precisa de los recursos, que resulta en un sistema dinámico que demanda habilidades y planificación para llevar a cabo las tareas de forma efectiva. A través de estas misiones se pretende poner a prueba las habilidades de los jugadores en el control de máquinas pesadas, al tiempo que deben resolver problemas complejos y enfrentarse a situaciones en constante cambio mientras la reconstrucción avanza.

