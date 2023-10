EA Sports F1 23: el título oficial estrena temporada de F2 y recibe la actualización deportiva.

Electronic Arts da el pistoletazo de salida a una nueva temporada para ‘EA Sports F1 23’, que se acompaña de una serie de variaciones en el juego, así como de la esperada actualización deportiva. Ambos paquetes presentan oportunidades para aventurarse en carreras inéditas y diseños de coches modificados. "Hemos colaborado estrechamente con los equipos de Fórmula 1 para presentar nuestra actualización Sports Update. Cada equipo ha realizado modificaciones únicas en los coches, que hemos recreado con diligencia para garantizar que los aficionados disfruten de la experiencia de carreras de F1 más auténtica. Además, estamos encantados de anunciar que los jugadores ya pueden participar en la temporada de Fórmula 2 de 14 rondas, que abre una nueva lista de competidores y desafíos", explica Lee Mather, director Creativo Senior de Codemasters.

Centrándose en la multitud de cambios realizados en cada uno de los equipos de F1 a lo largo de la temporada, la actualización deportiva varía las configuraciones de un garaje a otro e incluye actualizaciones de patrocinadores, libreas, vehículos y carrocería. Por ejemplo, en el Aston Martin de Fernando Alonso, las alteraciones se centran en el suelo de la carrocería, las placas traseras, el dosel superior, la aleta de tiburón, la placa principal del ala delantera, las placas del extremo delantero y las solapas delanteras.

En este sentido también se aplican cambios significativos en los patrocinadores del coche. Valvoline se ha añadido a varias áreas. TikTok y DBX707 aparecen en el halo, mientras que NexGen se ha añadido tanto al cono de halo como al cono nasal. La celda de seguridad cuenta ahora con el logo de Bombardier y el logotipo de Porto ha sido actualizado. Wolfgang se ha añadido al cono de la nariz, y Boss ha sido trasladado al interior de las placas del ala delantera. El frontal muestra ahora el logo actualizado 110 de Aston Martin.

How good is it to see our #F2 grid in F123 as part of the #SportsUpdate?! 🤩👌



Pick up your copy of the game now 👇https://t.co/ETn3y5Lv7n#F123@EASPORTSF1pic.twitter.com/N2OiPYZjpc