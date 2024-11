Todo lo que debes saber sobre Atelier Yumia: Combatir, explorar y personalizar en mundo abierto

Koei Tecmo y Gust han desvelado nuevos detalles de su próximo JRPG, ‘Atelier Yumia: La alquimista de los recuerdos y la tierra imaginada’, que promete llevarnos a un mundo lleno de misterios, alquimia y secretos perdidos. El título llegará el 21 de marzo de 2025 a Switch, PlayStation, Windows PC a través de Steam y, por primera, vez a las consolas Xbox Series X|S y Xbox One. Con voces en japonés y textos en inglés, francés, alemán y español, ‘Atelier Yumia’, promete nuevas mecánicas de juego y exploración, pero manteniendo la esencia de la saga.

Yumia Liessfeldt

En esta nueva entrega seguimos a Yumia Liessfeldt, una joven alquimista cuya misión es descubrir los secretos detrás del cataclismo que destruyó el continente de Aladiss. En su travesía, se enfrentará a una serie de extraños antagonistas con conexiones misteriosas a la alquimia, como el intrigante Noble de Capa Negra y un Hombre Lobo Monocular. Estos personajes pondrán a prueba las habilidades de Yumia y la moralidad de su mundo devastado.

We are pleased to share this new key visual for #AtelierYumia!



For the latest information on this release, check out our official website: https://t.co/GCt8HHhZL1#KTfamilypic.twitter.com/itbK8WUp45