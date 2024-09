WhatsApp lleva una de las mejores funciones de WhatsApp Web a la app móvil

WhatsApp, con más de 2.000 millones de usuarios activos en todo el mundo, es la aplicación de mensajería más usada. Cada día se intercambian más de 100 mil millones de mensajes, según datos facilitados por la tecnológica Cooby. Esto es el equivalente a más de 41 millones por hora y más de 11.000 por segundo. Con semejante volumen de usuarios y contenido, hay una función de la aplicación que resulta fundamental para el funcionamiento fluido de la plataforma y esa es la de los borradores de mensajes que ahora recibe un soporte mejorado en la versión móvil.

Hay una variedad de situaciones en las que se recurre habitualmente al borrador de un mensaje. Por ejemplo, porque prefieres mandarlo más adelante y tenerlo ya listo, o porque se trata de un texto largo que te va a llevar un tiempo escribirlo. Iniciar un mensaje y poder retomarlo más tarde es una facilidad que da la aplicación, pero que, curiosamente, está más desarrollada en las apps para escritorio y para web que en la versión móvil. Esto no es lo más habitual. Generalmente, son las apps para iOS y Android las primeras en recibir las novedades, pero en este caso se está recorriendo el camino inverso.

WhatsApp móvil guarda los borradores, sí, pero no ofrece ningún indicativo de ello. Hay que recordar cuál es el chat en el que se ha iniciado un mensaje, buscarlo y abrirlo para encontrarlo y retomarlo. Sin embargo, en WhatsApp Web y las apps para Windows y Mac es diferente.

Estas cuentan con un soporte mejorado para borradores que muestra el borrador en la pestaña de chats. Como si fuera el último mensaje que se ha enviado, pero con un indicativo al comienzo: la palabra 'Borrador' resaltada en color verde, lo que permite identificar inmediatamente este tipo de mensaje y retomarlo donde se dejó.

Según informa el medio especializado en WhatsApp, WABetainfo, esta característica, que se lanzó el año pasado para las apps de escritorio, está a punto de llegar a las versiones móviles. Ha sido vista en la beta para iOS 24.18.1072 y se desplegará para más usuarios en las próximas semanas. Según indica el medio, 'este nuevo sistema de etiquetado de borradores ayuda a los usuarios a reducir el riesgo de perder u olvidar mensajes importantes no enviados, ya que estos chats se priorizan en la parte superior de la lista de conversaciones en función de su actividad de borrador más reciente'.

📝 WhatsApp beta for iOS 24.18.10.72: what's new?



WhatsApp is rolling out a message draft feature, and it's available to some beta testers!https://t.co/8E07AX3MdBpic.twitter.com/OBW1u5PZIN