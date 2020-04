«El último show»: el día que Marianico el Corto se quitó la boina

Llega un momento en el que las luces del escenario deslumbran al artista y la sombra del personaje se hace demasiado larga. «El último show», producida por Aragón TV, se sitúa en ese preciso instante, cuando quien sale a la luz es la persona. La historia, repartida en ocho capítulos de 50 minutos de duración, narra la crisis de identidad de Miguel Ángel Tirado, quien se ha escondido durante casi cuarenta años bajo la boina de Marianico el Corto, icono del humor que solía pasearse por los platós de televisión de toda España en la década de los noventa. La ficción, creada por Álex Rodrigo («La casa de papel», «Vis a vis») y codirigida junto a Carlos Val, llega hoy a HBO España tras cautivar semana tras semana al público aragonés.

El origen de la serie surgió hace un par de décadas, cuando un grupo de «chavalicos», entre los que se encontraba Álex Rodrigo, reconocieron a Miguel Ángel. «Esperaban que les contara un chiste y, no sé por qué, me puse muy reflexivo. Les hablé de cómo somos los humanos, que nos creemos algo comparados con lo grande que es el universo y la cantidad de estrellas que hay en el cielo», cuenta el propio Tirado a LA RAZÓN. Desde ese momento, Rodrigo se obsesionó con la idea de saber quién hay tras Marianico. «De ahí nació este personaje del Miguel Ángel intelectual y filosófico que hay tras el cómico», asegura el creador de la serie.

Tirado encabeza un reparto que incluye rostros distinguidos como los de Luisa Gavasa, Itziar Miranda, José Luis Esteban, Pablo Lagartos, Ken Appledorn o Laura Gómez Lacueva, pero también nuevos descubrimientos como los jóvenes Laura Boudet y Denis Cicholewski. Además, cuenta con la colaboración especial de Armando del Río, María Isabel Díaz y Rubén Martínez.

Drama y comedia se mezclan en esta historia para unir ficción y realidad. «“El último show” tiene de ficción el personaje dramático que han sacado en mí. Lo mío siempre ha sido hacer reír y, de repente, me veo en una serie en la que hay tristeza y rabia. Es una mezcla de sensaciones muy diferentes», comenta Tirado. En ese sentido, el trabajo de los guionistas ha sido fundamental. Álex Rodrigo, junto a Sara Alquézar y Enrique Lojo, «han sacado una personalidad que no sabía que tenía dentro. Yo pensaba: “¿Cómo voy a hacer llorar a la gente?” Y, al final, hemos llorado todos».

Como la vida misma

La serie también afronta problemas reales, como la brecha generacional entre Miguel Ángel y su nieta Claudia, interpretada por Laura Bourdet. La joven, al igual que su abuelo, pasa por un momento en el que no encuentra su lugar en el mundo y las circunstancias hacen que se vaya a vivir junto a él, una situación que fortalecerá su relación. «Yo también tengo una nieta, más pequeña que la que tengo en la serie, y es verdad lo que ocurre. Cuando una niña adolescente aparece en tu vida, te hace titubear porque hay cosas que no sabes», confiesa Tirado.

Aunque el título de la ficción augure lo contrario, este no será el último show de Marianico. A diferencia de la serie, el Miguel Ángel de la realidad jamás se ha cansado de su personaje. «Es una figura de la cual nunca voy a renunciar. Me ha hecho muy feliz y me ha dado de vivir», explica Tirado. No obstante, sí será el primero como Miguel Ángel. El cómico ha mostrado una faceta como actor que desconocía hasta ahora y que le anima a explorar otros registros al margen del humor. Esta serie ha sido una «novedad» en la vida de Tirado. «Si surge alguna oportunidad como esta, estaría encantado porque también me hace muy feliz. Tengo 70 años, pero espiritualmente pienso que tengo 40. Menos ir a las olimpiadas, a todo lo demás estoy dispuesto», bromea.

De Marianico a Miguel Ángel

«El último show» ha marcado un antes y un después en la vida de su protagonista, Miguel Ángel Tirado. El personaje de Marianico el Corto ha sido durante años una defensa para el actor, pero aquellos que le paran por la calle han pasado de pedirle chistes a felicitarle por su trabajo. «Antes, si alguien me saludaba por mi nombre decía: “Madre de Dios, de qué le conozco”. Ahora, cuando me reconocen he pasado de ser Marianico a ser Miguel Ángel», comenta Tirado.