Joaquín Sabina: “La cultura se ha quedado con el culo al aire sin saber cómo tapárselo, bromas con eso no"

Ayer Joaquín Sabina protagonizaba la quinta entrega de “Lo de Évole” que emitió laSexta en su versión adaptada por la crisis del coronavirus. Jordi Évole entrevistó al cantante, explicó cómo vivió la grave caída del escenario que sufrió hace dos meses y que puso punto y final a su gira con Joan Manuel Serrat. Asimismo, Sabina aseguró que “esta va a ser la primera y última entrevista que hago en televisión, lo hago porque eres tú y porque la gente que te ve se parece mucho a la que yo quiero”.

Sobre el accidente que tuvo, el cantante explicó que fue más grave de lo que parecía: “Creo que cometí un error. Llevo casi 40 años en esto, y siempre antes de salir preso que puede suceder y siempre estoy atento. Me enrollé en un cable y me pegué un ostión. Fue más fuerte de lo que pensáis, llevo hasta dos operaciones, titanio y un hematoma en la cabeza”. Con esto, tranquilizó diciendo que “los médicos dicen que estoy bien y yo me encuentro muy bien. Solo que me hubiera consolado mucho una guitarra en el confinamiento, pero aún no la puedo tocar”. De hecho, en cuanto a su futuro en la música, el cantante aseguró a Évole que “no voy a volver porque dicen los augure que esto va para meses y cuando vuelva seré ya solo con otro espectáculo y con otro disco. Pero el día que dijo Serrat en mayo en Madrid, que no, que es imposible”.

En cuanto a su día a día en el confinamiento, explicó Sabina que “llevo muy bien la soledad y leer un libro en un rincón”. Ese no es el problema, avisó, “el problema es no besar a la gente que quiero”. Explicó a Évole que “este confinamiento da más para la meditación personal que para hacer cosas para el exterior. Repaso mi vida, cosas que te avergüenzan y me preocupo por el día después. Me asusta que me digan que no puedo ir a un restaurante con 15 amigos y tirarnos horas de sobremesa hablando”.

Tras agradecer el trabajo de los sanitarios y lamentar el sufrimiento de la gente mayor, “porque fueron los que salvaron a la gente de la crisis anterior y ahora esto se está cebando con ellos de una forma insoportable”, explicó Sabina, el cantante se sinceró aún más. Ante la pregunta de Évole de cómo se lleva con la muerte, Sabina explicó que “últimamente se están muriendo muchos amigos, pero lo del coronavirus es insoportable, no puede uno acostumbrarse a eso. Es apocalíptico lo que está pasando y en todos los países del mundo. Me llevo fatal con la muerte. Me parece un crimen y una injusticia. No tengo la menor intención de morirme, que se muera la muerte”.

En cuanto a la gestión política ante la crisis del coronavirus, la respuesta de Sabina fue de impotencia: “He cometido el error de ver la sesión en el Parlamento y preferiría casi no hablar de eso”. Ante lo que no pudo reprimirse las palabras es sobre las polémicas declaraciones de Vox: “Estoy echando mucho de menos que, en estos días en que los políticos salen hablando de las ayudas, a nadie se le ha ocurrido decir que la cultura se ha quedado con el culo al aire y sin saber cómo tapárselo”. “Creo que alguien debería pensar que, aparte de turismo, uno de los valores más serios que tiene España es la cultura. Una cultura impresionante que ya quisieran para sí la mayoría de los países. Así que, por favor, bromas sobre eso no”, zanjó.