Muere a los 88 años Frank Caprio, el juez 'más amable' del mundo

Si tienes un perfil en redes sociales, seguramente te habrá salido uno de sus miles de vídeos virales. Frank Caprio, apodado por muchos como 'el juez más amable del mundo', ha fallecido a los 88 años de edad tras una larga batalla contra el cáncer de páncreas. El magistrado destacó estos años por su indulgencia a la hora de tratar casos de diversa índole; gente con problemas económicos, infracciones al volante, etc.

En 2018, Caprio comenzó su propio programa de televisión, 'Caught in Providence', donde se emitían fragmentos de algunas de estas sesiones judiciales. Desde una niña de 6 años que pedía absolver a su madre por una infracción al volante hasta un hombre de 96 años que pedía perdón por otro error cometido mientras conducía, el juez siempre consiguió sacar una sonrisa a todos los afectados.

Un legado inolvidable

Nacido en Providence, capital del estado de Rhode Island, Frank Caprio trabajó durante su infancia como limpiabotas y repartidor de periódicos. Parte del dinero recaudado le permitió cursar estudios de Derecho en la Universidad de Suffolk, institución que le abrió las puertas del mundo judicial.

Horas antes de morir, el magistrado compartió en sus redes sociales donde le pedía a sus más de 3 millones de seguidores que se acordaran de él en sus oraciones. "Será recordado no sólo como un juez respetado, sino como un devoto marido, padre, abuelo, bisabuelo y amigo. Su legado vive en los incontables actos de bondad que inspiró", ha destacado la familia de Caprio tras su fallecimiento.

Como homenaje al difunto juez, hasta un total de 500 peluches con su cara y una toga han sido puestos a la venta. Más que una maniobra comercial, esta estrategia ha sido pensada desde el corazón, puesto que la mayor parte del dinero recaudado será destinada a la investigación del cáncer.