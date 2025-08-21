Netflix lanza el impactante tráiler de "Un fantasma en la batalla", el thriller sobre ETA de Agustín Díaz Yanes

Netflix ha revelado el esperado teaser tráiler de "Un fantasma en la batalla", la nueva película escrita y dirigida por Agustín Díaz Yanes, que se estrenará en cines españoles el próximo 3 de octubre antes de su llegada a la plataforma de streaming el 17 de octubre. La premiere mundial tendrá lugar en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, dentro de la Sección Oficial, fuera de concurso.

El filme, ambientado en los años 90 y 2000, está inspirado en la mayor operación encubierta contra ETA, un episodio que marcó un antes y un después en la historia reciente de España. La historia sigue a Amaia (Susana Abaitua), una joven guardia civil que, bajo identidad falsa, logra infiltrarse en la organización terrorista durante más de una década con el objetivo de localizar los zulos escondidos en el sur de Francia.

El reparto lo completan Andrés Gertrúdix, Iraia Elias, Raúl Arévalo y Ariadna Gil, bajo la producción de Belén Atienza, Sandra Hermida y J.A. Bayona, responsables del éxito internacional "La sociedad de la nieve". El propio Bayona ha descrito la cinta como “la mejor película de Agustín Díaz Yanes desde su legendaria ópera prima Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto”, destacando tanto la fuerza de su protagonista femenina como la profundidad con la que aborda uno de los periodos más duros de la democracia española.

Rodada en localizaciones del País Vasco español y francés, "Un fantasma en la batalla" combina el rigor histórico con la tensión narrativa de un thriller político. Con un estilo sobrio y directo, Díaz Yanes ofrece una mirada contundente al conflicto vasco, poniendo en primer plano la fragilidad de una sociedad que tuvo que enfrentarse a la violencia y al miedo en los años más críticos de la banda terrorista.

Más allá de su trasfondo histórico, la película también busca conectar emocionalmente con el público a través de la figura de Amaia, un personaje femenino que encarna la resistencia, el sacrificio y la lucha silenciosa contra la amenaza del terrorismo.

"Un fantasma en la batalla" no solo se presenta como un estreno cinematográfico de gran impacto, sino también como una obra destinada a perdurar en la memoria colectiva. Un relato que combina historia reciente, emoción y suspense, y que promete situarse entre los títulos más relevantes del cine español contemporáneo.