María Bouzas: “Francisca tendrá un gran final en Puente Viejo, aunque habrá controversia”

María Bouzas (58 años) lleva interpretando a Francisca Montenegro desde 2011. Es una de las grandes protagonistas de “El Secreto de Puente Viejo” y ha mantenido durante 9 años la esencia de una villana necesaria para el éxito de la serie. Sin embargo, para lamento de miles de espectadores, la serie diaria llega hoy a su final, emitiendo el último capítulo (el número 2.325). Si bien por esta ficción han pasado numerosos personajes y actores, el de Bouzas es uno de los principales y, asegura la actriz, “llegará el día en que la eche de menos”.

“Reconozco que he disfrutado mucho interpretando a un personaje tan complejo”, confiesa Bouzas a LA RAZÓN. Aunque sea el personaje más malvado de la serie, ella no sabe más que sacar lados positivos a la trayectoria de Francisca: “Me ha permitido trabajar varias facetas dentro del mismo personaje y también he de decir que hacer de ‘malísima’ tiene su lado de disfrute cuando se tiene un carácter fuerte como yo, a veces me servía para descargar tensiones”.

Y es que, siendo 9 los años que ha dedicado metiéndose en la piel de Francisca, ha sido inevitable que haya un poco de Bouzas en su personaje, y viceversa. Explica la actriz que durante este tiempo “he añadido aspectos míos a Francisca, como es la ironía”. Por su parte, mirándolo con perspectiva, dice que “lo que me ha quedado de ella es el intentar comprender mejor a la gente que actúa mal, no puede ser que la gente mala lo sea porque sí”, continúa, “la maldad suele esconder dolor e inseguridad”.

Trayectoria marcada por el amor

En su extensa carrera como actriz y dedicada al mundo del espectáculo, “El secreto de Puente Viejo” le ha servido a Bouza para muchas más alegrías que remordimientos (si es que hubo). En otras palabras, en ningún caso 9 años en el mismo personaje ha sido una pérdida de tiempo. Si en 2012 fue nominada a los Fotogramas de Plata por Mejor actriz de Televisión y en 2015 a los Premios Iris y a los de la Unión de Actores por Mejor actriz protagonista, Bouzas ganó el Premio Cataluña y el galardón Grand Prix Corallo Italia a Mejor actriz de televisión, ambos en 2015.

Pero, sobre todo, recalca como el mayor logro haber podido mantener a una audiencia fiel de manera diaria y a lo largo de los años, cosa nada fácil si se tiene en cuenta el crecimiento de plataformas de “streaming” que se ha producido en ese periodo. “Creo que la historia entre Raimundo (Ramón Ibarra) y Francisca ha influido muchísimo en afianzar la audiencia. En casi todas las series hay relaciones de pareja con sus más y sus menos, pero es difícil encontrar una historia tan intensa entre dos personajes de esa edad”, explica. “La gente agradece seguir los pasos de una relación durante tantos años, les hace partícipes de todos sus momentos”.

Puede que sea por esto, entre otras cosas, por lo que Bouzas traduzca la trayectoria de “El secreto de Puente Viejo” con esta idea: “El amor puede con todo, aunque suene un poco a tópico”. Pero también relaciona el éxito de su personaje con otro aspecto: para la actriz el villano no es el más odiado, sino de los más queridos de una serie.

El lado humano de una villana

“Los villanos suelen ser los que más atraen al público. ¿Quién no recuerda personajes malvados como Ángela Channing (”Falcon Crest"), Darth Vader (“Star Wars”) o Frank Underwood (“House of cards”)? Por desgracia, lo malo nos atrae más", explica. Y argumenta su idea: “Recuerdo una ocasión en la que se intentó hacer un telediario con noticias buenas únicamente y no tuvo ningún éxito”. Pero, ¿hubo algún gesto de Francisca que le sorprendiera a la hora de itnerpretarlo? “Sí, hubo algunas secuencias en las que me sorprendió la actitud de Francisca, pero especialmente una en la que tuve que golpear a Pepa (Megan Montaner), lo pasé francamente mal”.

Asimismo, explica Bouzas que Francisca, aunque malvada, también tiene su lado humano y de sensibilidad. Explica la actriz que, personalmente, a la hora de interpretar esta faceta, le marcó “especialmente la secuencia en la que se despide de su hijo Tristán (Álex Gadea), era un sentimiento tan intenso que después me costó recomponerme y continuar con la grabación el resto del día”.

Ahora, tras tantos momentos, emociones, riñas, amor y reconciliación, la serie llega a su fin, con el objetivo de desvelar al fiel espectador cuál es el verdadero secreto de Puente Viejo. Explica Bouzas que, en el caso del cierre de su personaje, “no me ha sorprendido nada, me parece un gran final, aunque se que habrá controversia, como en casi todas las series”, continúa, “nunca se puede agradar a todo el mundo, pero en lo que sí habrá unanimidad es en que ha sido una gran serie llena de momentos inolvidables y que la vamos a echar de menos”.