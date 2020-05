«La que se avecina» se muda a Prime Video

Vuelve «La que se avecina», pero no como en los últimos años. Amazon Prime Video estrena hoy en exclusiva los ocho primeros episodios de la temporada 12 de los vecinos de Mirador de Montepinar, al menos cinco meses antes de su llegada a Telecinco. El rodaje del resto de episodios, suspendido desde marzo por razones sanitarias, se retomará en breve y su estreno también será exclusivo de la plataforma, por lo que habrá que esperar unos meses más para conocer el desenlace. De esta forma, la serie encara su recta final mudándose al vecindario del «streaming». Sus protagonistas prefieren no dar por sentado que vayamos a vivir por última vez las surrealistas tramas vecinales que caracterizan a la comedia. «No tengo tan claro que termine. Cada temporada ha acabado de una forma que podría ser un final y luego no lo ha sido. Nosotros la encaramos como una más, emprendiendo un recorrido que no hemos hecho hasta ahora», explica a LA RAZÓN José Luis Gil, que da vida a Enrique Pastor.

Es una de las series más longevas de España, pero mantiene gran parte del reparto que comenzó la comedia hace ya 13 años. Gil explica que una de las razones del éxito de la comedia es «la sorpresa y el ver por dónde va a tirar cada personaje». En su caso, Enrique encara la primera mitad de la temporada compartiendo su soledad con Bruno, interpretado por Luis Merlo, lo que da lugar a una «extraña pareja llena de inseguridades», asegura Gil. La convivencia y las disputas por ver quién de los dos hace mejor las cosas ha dejado «momentos muy divertidos con los que nos hemos reído muchísimo» durante el rodaje, comenta el actor.

Más de una década en su piel

Otro de los rostros fijos de esta serie es el de Vanesa Romero, quien interpreta a Raquel Villanueva. Si a lo largo de la serie Raquel se ha centrado la búsqueda de su ansiado príncipe azul, en esta ocasión los espectadores la verán más centrada en apoyar psicológicamente a sus amigas. No estará tan enfocada en el amor, pero tampoco dejará de lado su personalidad romántica. «Quitar esa parte de Raquel sería romper el puzle», comenta Romero. Y añade que, tras más de una década en su piel, «me gusta esa parte de no renunciar al amor, pero también la resignación que siente al no encontrar a la pareja ideal».

A los personajes no hay que juzgarlos, porque no podrías interpretarlos Fernando Tejero

Esta temporada también será el momento para que algunos personajes, como Amador Rivas (Pablo Chiapella), intenten recuperar lo que han perdido en los últimos años. «Ha sufrido un fracaso amoroso muy importante, pero se ha dado cuenta de que se ha distanciado de sus “cuquitos”. Ahora él intenta acercarse a ellos y hacer lo que haría un padre normal», explica Chiapella. Otro de los personajes más irreverentes de «La que se avecina» es el que interpreta Jordi Sánchez. Antonio Recio no cambiará esta temporada y seguirá siendo una persona «intransigente, intolerante, machista y xenófobo», como le califica el actor catalán. Esas cualidades detestables también le convierten en un personaje interesante de interpretar porque «es muy difícil de reunir todos los pecados capitales en una misma persona. Recio tiene mucho colorido, y eso es algo que me encanta», explica Sánchez. En ese sentido, Fernando Tejero, Fermín en la comedia, añade que «a los personajes no hay que juzgarlos porque, de lo contrario, no podrías interpretarlos».

El día a día en esta atípica comunidad de vecinos es bastante convulso, pero no será nada comparado con lo que está por venir. Loles León desvela que Menchu, su personaje, regresará tras la traición de sus vecinos que le lleva a la cárcel, donde adquiere una personalidad «extrema». Allí se convierte «en alguien muy peligroso y en una nueva Menchu que nadie se espera», añade la actriz. La última temporada de «La que se avecina» se une al extenso catálogo de Prime Video, que también incluye las once temporadas anteriores de la comedia. «Estamos encantados de poder ofrecer esta nueva entrega de una serie tan icónica en exclusiva para nuestros miembros», comenta Ricardo Cabornero, director de Contenido de Prime Video en España.