El divertido anuncio con el que Marc Giró confirma su regreso a La 1 con “Late Xou”

El humorista y presentador Marc Giró está listo para volver a la televisión pública con la nueva temporada de "Late Xou", el programa nocturno que se emite en La 1 de RTVE. Tras varios meses de ausencia, la cadena ha iniciado una campaña promocional cargada de ironía y desparpajo, fiel al estilo de su conductor, que ha conseguido despertar expectación entre sus seguidores.

En el último anuncio, Giró aparece en una camilla de hospital, donde supuestamente ha permanecido en “coma” desde el pasado mes de abril, cuando el programa se despidió de la audiencia. Un enfermero grita “¡ha vuelto!”, y el presentador reacciona con humor quitándose la mascarilla de oxígeno para aclarar que no regresará antes de lo previsto: “Pero voy a volver en septiembre, eh”, asegura antes de volver a cerrar los ojos y continuar descansando.

Este original spot no solo confirma la fecha de regreso, sino que refuerza la personalidad irreverente y cómica de Giró, uno de los elementos que han hecho de "Late Xou" un formato único en la parrilla de RTVE. El programa mantendrá a su equipo de colaboradores y promete más cercanía con el público en plató, consolidando así el espíritu de tertulia desenfadada que lo caracteriza.

La continuidad de "Late Xou" en RTVE no ha sido un camino fácil. El propio Giró ha reconocido que recibió propuestas de varias cadenas privadas interesadas en hacerse con el formato, pero finalmente decidió mantenerse en el entorno público. “Nos han llamado todas, pero yo a tope con lo público”, explicó recientemente, subrayando la negociación con Torrespaña para asegurar una temporada más.

El regreso del programa está previsto para septiembre en La 1, en una franja en la que RTVE busca reforzar su apuesta por la producción propia y el entretenimiento de calidad. El humor de Giró, sumado al dinamismo de sus entrevistas y la complicidad con el público, será de nuevo la base de esta nueva etapa.

De esta forma, "Late Xou" volverá a convertirse en una de las grandes apuestas de la televisión pública para la próxima temporada, ofreciendo a los espectadores un espacio fresco, irreverente y distinto al resto de la oferta televisiva. Marc Giró ha vuelto, y lo hará a su manera: con ironía, cercanía y mucha televisión en directo.