Joan, el concursante de “Ahora Caigo” que cometió el fallo más surrealista

El programa que presenta Arturo Valls está acostumbrado a vivir los momentos más surrealistas de la televisión, pero siempre se supera día a día. El protagonista del último momentazo televisivo de las tardes de Antena 3, fue Joan, un joven informático que quiso explicar desde el principio que su nombre no era Juan.

“Hola buenas, me llamo Joan, no Juan. Que a veces la gente se confunde y se me hincha una vena...”, dijo el concursante en su presentación. Valls en su tono habitual de ironía recalcó que es que “la gente, confundir Joan con Juan, qué asco de verdad”. El programa continuó sin más sorpresas hasta que llegó una pregunta que pondría en aprietos al concursante de 21 años. EL presentador se dirigió a Joan y le preguntó: “Es uno de los apóstoles de Jesús”.

En las cuatro casillas bajo la pregunta, cuatro letras: “U”, “N”, “J”, y “A”. Y ahí empezó el calvario de Joan, que no atinaba: “Juna”, “Unja”... Los espectadores y el público en el plató ya empezaba a llevarse las manos a la cabeza. “Me van a matar”, explicaba nervioso Joan que no Juan, que seguía intentándolo, “Nuja, Janu, Anju, Naju”. Merche, la concursante en el centro mantenía una cara de incredulidad sin precedentes.

“No he leído la Biblia, lo siento”, se disculpaba Joan que no Juan cuando sólo le quedaban siete segundos para responder. “Soy agnóstico”, sentenciaba. Incluso en los últimos tres segundos el realizador quiso echarle una mano e hizo zoom sobre la pegatina en la solapa con su nombre. “No lo sé”, soltó cuando el tiempo se terminó. La persona del público que compartía plano con él en cámara se tapaba la cara con las manos.

“No te puedo creer”, decía Arturo Valls sin salir de su asombro, mientras Joan, que no Juan, se disculpaba de nuevo: “Es que no he leído la Biblia”. “Pero si lo llevas escrito”, le gritó entonces el presentador. “¡No!”, gritó el informático al darse cuenta de la respuesta: “He dicho que odiaba el nombre de Juan. Me ha puteado, me ha devuelto la vida esto”. Valls le preguntó si lo odiaba “tanto como para borrarlo”. Todo el público coreó un “Válgame señor”.

“Estábamos buscando apóstoles de la Biblia y tú estabas hablando de personajes de manga japoneses” le dijo Arturo que seguía incrédulo. El concursante quiso despedirse de su familia, en particular de su abuela, pero Valls no le dejó: “Es peor que el caballo blanco de Santiago”