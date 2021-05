Quim Gutiérrez presume de tableta en ‘El Hormiguero’: ¿cuál es el secreto de su físico?

El actor Quim Gutiérrez visitó anoche ‘El Hormiguero’ para presentar la segunda temporada de ‘El Vecino’, en la que interpreta a un superhéroe que él mismo lo define como “imbécil”. “Es el peor superhéroe del mundo. Es como si al tío más tonto del barrio le caen unos poderes”, confesó el barcelonés en el programa de Pablo Motos.

Puede que sea un héroe particular, pero todo el mundo sabe que si algo caracteriza a los personajes de los cómics, aparte de levantar coches o volar, son los músculos. Quim Gutiérrez ha demostrado que está en plena forma al protagonizar la portada del último número de la revista Men’s Health, en la que luce unos abdominales que más de uno quisiera tener para este verano. “Estás cuadrado”, le dijeron las hormigas, pero al actor todavía no le hace mucha gracia presumir de su físico de esta forma.

“Lo haces con ganas porque vas a salir en la portada, pero luego te ves en el quiosco y dices: ‘Me da cosica’”, confesó el superhéroe de la serie de Netflix que se estrena el próximo 21 de mayo. Pablo Motos sabe muy bien de lo que hablaba el actor, ya que él también apareció en la portada de la revista en su momento. “Hay un momento en el que lo que tienes es una obsesión porque se acerca el día de las fotos y no estás bien”, dijo el presentador.

El secreto de su impresionante físico en la portada

Solo hay dos formas para conseguir lucir un torso definido en una portada de revista, el Photoshop o el sacrificio. Quim Gutiérrez eligió la segunda y contó como fue el proceso desde que le proponen salir en primera plana hasta que llega el día de las fotos. “Comer poquito, verde y proteína”, es el secreto en cuanto a la alimentación para sacar a relucir los abdominales.

El actor también habló de las dudas durante el proceso. “Todo el que haga deporte a diario sabe que hay días que, cuando has entrenado bien y haces dieta, dices; ‘¡Buah! Me veo bien’”, explicó. No obstante, también hay momentos en los que no se puede seguir por completo la rutina y “sabes que no estás tan bien”. Esto último le pasó durante el rodaje, cuando no tenía tiempo para entrenar en el gimnasio y lo tuvo que hacer en el hotel. “No fue la dinámica para sacar el mejor partido de uno mismo”, dijo.

Aún así, el actor parece satisfecho con el resultado de su portada. Es verdad que, de momento, solo se ha comprado un ejemplar, pero confesó que quiere comprarse más. Por su parte, Pablo Motos fue un poco más presumido cuando salió en la portada, ya que él se llevó a casa todos lo que había en la tienda.

La clave del plan de entrenamiento de Quim Gutiérrez es llegar a ser una persona de 65 años “que pueda moverse, levantar los brazos y que tenga un cuerpo útil”. Esta filosofía tiene que ver con el tipo de deporte que se practica, porque hay algunas actividades que castigan más el cuerpo a cambio de un mayor volumen muscular