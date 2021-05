La showrunner de «Parot»: «Cada vez es más difícil hacer un thriller»

Hace ya 8 años, en 2013, la Justicia europea derogaba la Doctrina Parot, lo que supuso la salida de presos, terroristas, y violadores que acumulaban penas de cárcel por encima de los veinte años. Ayer, Amazon Prime Video, con la participación de RTVE estrenó la serie «Parot», que como cuenta su showrunner Pilar Nadal el guion comenzó a gestarse desde el año de la derogación: «Luis Murillo lleva desde 2013 trabajando en este guion, aunque al principio pensó en hacer una película». El equipo definitivo de creadores de esta serie, en el que Pilar entró hace año y medio como máxima responsable, está compuesto por cuatro miembros. Pero el camino de esta serie no ha sido sencillo: «Tuvimos que reelaborar el guion, reconstruir el marco narrativo. Estábamos convencidos de que no queríamos un simple relato de ‘¿quién es el asesino’. Pero aun así, cuando lo propusimos por primera vez, aunque la historia les convenció, nos dijeron que le faltaba emoción». De ahí nacieron personajes como un preso arrepentido, el núcleo familiar protagonista formado por tres mujeres y el vínculo de la policía que dirige el caso con uno de los presos recién puestos en libertad. RTVE se ha reservado el derecho a emitir la serie posteriormente.

Pilar Nadal reconoce que no se han puesto en contacto con víctimas reales o personas que se viesen directamente afectadas por dicha derogación, pero «cuando escribes guiones así en el proceso siempre se te acercan historias conmovedoras». Pilar destaca la enorme sensibilidad y empatía que han manifestado sus compañeros masculinos al tratar tragedias como la violación.

Pilar es llamativamente reflexiva y valora su trabajo más allá de lo puramente audiovisual, creyendo en la huella que estas series dejan en la sociedad. «Creo que se hacen pocas cosas sobre el pasado reciente, saltamos de la actualidad a la Edad Media». Así, aunque esta serie se trate de una ficción y no de un documental, reconoce el valor de explicar a los más jóvenes lo que significó la derogación de esa doctrina en nuestro país. Para los creadores era importante contar las implicaciones que la derogación tuvo no solo sobre las víctimas directas sino sobre sus familiares: «Cuando un preso, terrorista o violador sale de la cárcel, su víctima vuelve a revivir todo el proceso, el trauma, vuelve a sentirse indefensa. Pero no solo lo sufre ella, sino también su madre o su hija, como en el caso del personaje que interpreta Adriana Ugarte.

Aunque el contexto sobre el que se sostiene la serie podría dar lugar a más historias, su creadora asegura que el caso que narra «Parot» sí se cierra, descubriéndose quién es el asesino, por lo que no habrá segunda temporada. Es una historia cerrada. Sobre su estructura narrativa el equipo de guion tuvo que tomar una decisión trascendental: «Decidimos que el espectador iba a ser cómplice de Aro –quien pondrá la vida imposible a la protagonista–. En muchas series de este tipo el espectador va por detrás del relato, pero en este caso, sabe mucho más que los propios personajes principales. Pilar, con una decena de series a sus espaldas, asegura que «cada vez es más difícil hacer un thriller y que el espectador no sospeche del asesino».