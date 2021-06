El desencuentro entre Esperanza Aguirre y Mamen Mendizabal: «Ya veo que va a dejar usted el programa, no sabemos por qué»

Después de que hace unos días anunciase que dejará «Más Vale Tarde» al finalizar esta temporada, Mamen Mendizabal tuvo ayer la que pudo ser una de sus últimas discusiones en directo en el programa de laSexta. La otra protagonista del desencuentro televisivo fue la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre.

El transcurso del programa vespertino iba con normalidad hasta que Mamen sacó uno de los temas más peliagudos que salpica al partido de Génova 13. En concreto, la periodista se refirió al caso judicial en el que está implicada la exdirigente del PP María Dolores de Cospedal y especialmente su marido.

Mamen se refirió a él como «imputado», un calificativo que hizo reaccionar a Aguirre: «La presunción de inocencia existe para los del PP. Por favor, utilice bien el lenguaje. Es de las pocas veces que Mariano Rajoy me hizo caso y no se puede decir imputar cuando se está investigando».

Después de que la expresidenta comunicase su alegato, la tensión se incrementó aún más cuando Mamen replicó a Aguirre: «¡No me grite! No me empiece gritando tan pronto, señora Aguirre».

Esperanza Aguirre no quiso dejar escapar la oportunidad de aprovechar el contexto de que la periodista está a punto de cambiar de programa: “Ya veo que va a dejar usted el programa, no sabemos por qué, pero las entrevistas consisten en que usted pregunta y el entrevistado contesta”. Algo a lo que Mamen respondió diciendo «ya que usted controla mejor que yo los mimbres del periodismo puedo ponerla un hueco para usted».